Detienen a hombre acusado de lanzar bombas molotov contra oficina de USCIS en Los Ángeles

Un hombre fue detenido acusado de presuntamente lanzar dos bombas molotov a un edificio federal en el centro de Los Ángeles mientras gritaba mensajes contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informaron las autoridades.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que el sospechoso, que tendría un historial criminal, lanzó las bombas molotov contra el edificio de oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), en 300 North Los Ángeles Avenue.

Las autoridades federales no identificaron al hombre detenido, pero en reportes fue mencionado como José Francisco Jovel, de 54 años.

Según el DHS, un agente de seguridad contratado escuchó al sospechoso gritar comentarios contra ICE a los agentes que estaban en el exterior del edificio antes de lanzar dos bombas molotov.

“El sospechoso fue detenido y declaró que quería volar el edificio y fumigar con aerosol a todos los agentes, mientras hacía más comentarios despectivos sobre los agentes de ICE”, dijeron las autoridades federales en su comunicado.

“Afortunadamente, las botellas no estaban encendidas ni se incendiaron, y no hubo heridos ni daños a la propiedad federal”, agregaron los funcionarios, y mencionaron que el sospechoso también portaba cuatro cuchillos y una herramienta Leatherman cuando fue arrestado.

“Este fue un ataque claro y deliberado contra las fuerzas del orden federales, y es un símbolo de los constantes ataques que estos valientes hombres y mujeres sufren cada día mientras arriesgan sus vidas para arrestar a asesinos, violadores y pandilleros”, dijo la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que los oficiales federales de inmigración están observando un aumento significativo en las agresiones y amenazas de muerte.

La funcionaria dijo que los agentes federales se enfrentan a agresiones masivas, vehículos utilizados como armas contra ellos, e incluso tiroteos selectivos. Esto es consecuencia, según McLaughlin, de la oposición de activistas y defensores de políticas santuario.

Según el comunicado del DHS, el sospechoso tiene en su historial incidentes criminales que se remontan a casi cuatro décadas, que incluyen un intento de asesinato en 1987, un cargo de robo a mano armada en 1991 y un cargo de presunto abuso sexual en 2007.

El incidente en el edificio federal localizado en el centro de Los Ángeles se mantiene bajo investigación.

El ataque contra el edificio federal en Los Ángeles ocurre unos días después de que un pistolero emboscó a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C.

