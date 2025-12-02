Administración de Trump despidió 8 jueces de inmigración

La administración Trump despidió a ocho jueces de inmigración en el tribunal de inmigración de Nueva York, reduciendo drásticamente el personal en uno de los más activos del país. La medida coincide con la promesa del presidente de acelerar las deportaciones y el cumplimiento de la ley migratoria, generando alarma entre abogados y expertos.

Los despidos afectan al 26 Federal Plaza, sede del principal tribunal de inmigración de Manhattan. Entre los afectados se encontraba Amiena A. Khan, jueza adjunta que supervisaba a otros jueces. Según The New York Times, la decisión forma parte de una reestructuración nacional de la EOIR que ha eliminado aproximadamente 90 puestos a nivel nacional este año.

Apenas 36 de esos 90 puestos han sido reemplazados, aumentando los retrasos en los procesos de asilo y deportación. Con más de 3,7 millones de casos pendientes a nivel nacional, la reducción de jueces experimentados dificulta garantizar el debido proceso y la eficiencia del sistema migratorio estadounidense.

Retrasos récord en casos de inmigración y asilo

Los jueces de inmigración deciden quién puede permanecer en EE. UU. y quién debe ser deportado.

La pérdida de personal experimentado prolonga los tiempos de espera y afecta a miles de inmigrantes.

Algunas audiencias de asilo ahora están programadas hasta 2028, según exjueces y sindicalistas.

El 26 Federal Plaza contaba con poco más de 30 jueces antes de los despidos.

Expertos advierten que los despidos pueden empeorar un sistema ya saturado. Stephen Yale-Loehr, abogado y profesor de derecho en Cornell, explicó que “no se puede deportar a las personas sin una audiencia”, resaltando la tensión entre las promesas de deportación de Trump y la capacidad operativa de los tribunales.

Impacto en la agenda migratoria de Trump

Los despidos coinciden con un discurso más agresivo del presidente sobre inmigración. Tras incidentes con miembros de la Guardia Nacional, Trump prometió detener la migración de ciertos países para “recuperar por completo” el sistema estadounidense. La política incluye deportaciones masivas, endurecimiento de controles y un enfoque en la eficiencia del tribunal de inmigración de Nueva York.

El tribunal también ha sido escenario de controversias recientes. En septiembre, un agente del ICE fue relevado tras un incidente captado en video, lo que intensificó el debate sobre la aplicación de la ley y los derechos de los inmigrantes. Olivia Cassin, exjueza de Nueva York, calificó la situación como “prácticamente destrozada” y comparó los despidos con una “masacre de lunes por la tarde”.

La consecuencia inmediata de la pérdida de ocho jueces será un aumento de los retrasos en las audiencias. Esto afectará directamente a miles de inmigrantes que esperan su día en la corte, mientras la EOIR y los tribunales locales intentan equilibrar rapidez y justicia. La situación refuerza la discusión sobre la eficiencia y la integridad del sistema judicial migratorio en Estados Unidos.