Alcalde de Coldwater enfrenta la deportación por presunto fraude electoral

El alcalde de Coldwater, Kansas, José Ceballos, enfrenta un proceso que podría terminar en deportación por votar ilegalmente en elecciones estadounidenses, un caso que combina fraude electoral y cuestiones migratorias. El político republicano, en el cargo desde 2021, habría emitido votos sin ser ciudadano estadounidense, según acusa el fiscal general del estado.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) advirtió que, si Ceballos es declarado culpable, será sometido a un proceso de deportación. La oficina del alcalde no respondió a solicitudes de comentarios, mientras medios como Newsweek destacan que este caso se ha vuelto un ejemplo de voto ilegal en EE. UU. y cumplimiento de leyes migratorias.

Las acusaciones sitúan a Ceballos en el epicentro de dos debates clave para el Partido Republicano: la lucha contra el fraude electoral y la política de seguridad fronteriza. Donald Trump y líderes republicanos han resaltado la necesidad de garantizar la integridad electoral, pese a la falta de pruebas de un fraude generalizado en elecciones pasadas.

Desde su regreso, Trump ha centrado su agenda en la aplicación estricta de leyes migratorias y el control del voto. Entre sus medidas destacan deportaciones masivas, restricciones de beneficios federales y la implementación de programas que verifican que solo los ciudadanos puedan votar, como el programa SAVE del DHS.

Un caso que une inmigración, política y fraude electoral

Según el DHS, José Ceballos nació en México, obtuvo residencia permanente en 1990 y solicitó la ciudadanía estadounidense en febrero de 2025. Las autoridades indican que también declaró ser ciudadano en otros documentos oficiales, lo que intensifica los cargos de voto ilegal en EE. UU. y perjurio electoral.

Ceballos declaró a The Wichita Eagle que había votado por Donald Trump en al menos tres elecciones y siempre apoyó a candidatos republicanos. Aseguró haber votado desde 1991, creyendo que su residencia permanente equivalía a ciudadanía. Este error podría costarle prisión y proceso de deportación.

Documentos citados por The Washington Post muestran que Ceballos es republicano registrado desde 2020. El fiscal general de Kansas, Kris Kobach, presentó cargos por tres delitos de votar sin calificación y tres cargos de perjurio electoral correspondientes a las elecciones de 2022, 2023 y 2024, reforzando la relevancia del caso José Ceballos en la política estatal.

El DHS subraya que el programa SAVE ayuda a los estados a proteger la integridad electoral y garantizar que solo ciudadanos puedan participar en las elecciones estadounidenses. La subsecretaria Tricia McLaughlin afirmó que este tipo de casos son delitos graves y requieren acción inmediata.

En Coldwater, el presidente del Ayuntamiento, Britt Lenertz, indicó que la ciudad seguirá funcionando normalmente mientras avanza el proceso judicial. Afirmó que respetarán el debido proceso, buscando proteger tanto la integridad del gobierno local como el cumplimiento de la ley.

La audiencia judicial de Ceballos está programada para el 3 de diciembre. Si se le declara culpable, enfrentaría más de cinco años de prisión y multas superiores a 200.000 dólares, consolidando este caso como uno de los más significativos sobre fraude electoral y leyes migratorias en Kansas durante 2025.