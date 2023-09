Olivia Rodrigo anuncia su gira mundial “Guts”

Foto: Jason Kempin for MTV / Getty Images

Olivia Rodrigo ha dado una sorpresa a sus millones de seguidores, pues en su cuenta de Instagram publicó las fechas de su gira mundial Guts, que comenzará en febrero de 2024. A lo largo de más de 50 fechas ella contará con abridores como Remi Wolf, Pink Pantheress, The Breeders y Chappel Roan.

La cantante de 20 años también compartió un video anunciando el tour, cuyo primer concierto será el 23 de febrero de 2024 en Palm Springs, California. Ella presentará su show en países como España, Canadá, Reino Unido e Italia. View this post on Instagram A post shared by Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo)

Actualmente Olivia Rodrigo promociona su segundo álbum, que incluye los sencillos “Vampire”, “bad idea right?” y “Get him back”. Ella fue la encargada de abrir la entrega de los VMAs de MTV, pero a pesar de que estaba nominada a varios premios, no volvió a aparecer en la ceremonia, lo cual causó desconcierto en el público.

