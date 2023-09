Olivia Rodrigo responde ante los rumores acerca de que su canción “Vampire” es sobre Taylor Swift

En las últimas semanas ha corrido el rumor de que la canción “Vampire” de Olivia Rodrigo -actualmente un éxito en los charts– cuenta en su letra con mensajes dirigidos a Taylor Swift. Ahora, la artista de 20 años fue cuestionada al respecto, y dijo que no revelará hacia quién va dirigido ese tema.

Entrevistada por The Guardian, Rodrigo comentó: “¿Cómo respondo esto? Nunca quiero decir de quién se trata cualquiera de mis canciones. Nunca antes lo he hecho en mi carrera, y probablemente no lo haré. Creo que es mejor no encasillar una canción en una sola cosa… Me sorprendió mucho cuando la gente pensó eso”. El fragmento de la letra en cuestión que supuestamente podría estar inspirado en Swift es: “Bleeding me dry like a goddamn vampire” (“Desangrándome y dejándome seca como un maldito vampiro”; otros afirman que el tema podría estar dirigido a sus ex novios Zack Bia o Adam Faze (ambos productores musicales).

Cualquiera que haya sido la inspiración de Olivia para “Vampire”, lo cierto es que la relación entre ella y Taylor fue repentina y se enfrió en tan sólo unos meses. Ambas expresaron su admiración mutua en 2021 y estuvieron juntas en la entrega de los premios Brit ese mismo año; sin embargo, Rodrigo -quien ha asegurado que no ha visto ningún show de la actual gira de Swift, The Eras Tour– se vio obligada a darle crédito a Taylor en la composición de su sencillo “Deja vu”, por contener elementos de la canción “Cruel summer”, de 2019. A partir de ahí, ambas cantantes no volvieron a tener contacto.

