Taylor Swift califica sus conciertos en México como “los más inolvidables”

Ya es una costumbre en Taylor Swift el escribir en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento luego del concierto que ofrece en algún país, y hace algunos días muchos de sus fans se desconcertaron al notar que la cantante no había hecho comentarios sobre los cuatro shows que dio en México. Todo era cuestión de tiempo, y el esperado post ya se ha difundido.

Taylor compartió muchas fotos de los conciertos que se llevaron a cabo el 24, 25, 26 y 27 de agosto, junto con el texto: “Después de años de querer tocar en Ciudad de México, acabo de dar 4 de los shows más inolvidables para los fans más hermosos y generosos. Sintiéndome tan agradecida por los recuerdos que estamos haciendo juntos en esta gira. 🥹 TE AMO. 🇲🇽”

Desliza para ver todas las fotos

Taylor también aprovechó para informar a sus fans que el 27 de octubre saldrá a la venta la nueva versión de su álbum 1989, con canciones regrabadas y tracks inéditos. Estará disponible en varios formatos: “¡¡Sorpresa!! ¡1989 (Taylor’s version) está en camino hacia ti 🔜! El álbum 1989 cambió mi vida de innumerables maneras, y me llena de emoción anunciar que mi versión saldrá el 27 de octubre. Para ser completamente honesta, esta es mi más FAVORITA de las regrabaciones que he hecho, porque los 5 temas de From The Vault son una locura. No puedo creer que alguna vez los haya dejado atrás. ¡Pero no por mucho tiempo!” 😎 View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

