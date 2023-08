Taylor Swift da a conocer la nueva versión de su canción “Look what you made me do”

Taylor Swift continúa sorprendiendo a sus fans con regrabaciones de los tracks que incluyó en sus primeros álbumes; ahora se dio a conocer más de un minuto de una nueva versión de “Look what you made me do” en el trailer de la serie de televisión “Wilderness”, que se estrenará el 15 de septiembre en Amazon Prime Video.

Originalmente Swift grabó la canción para su álbum de 2017 Reputation, y fue el primer sencillo del mismo, ocupando el número 1 de la lista Billboard Hot 100. La artista aún no ha dado a conocer una fecha de lanzamiento de ese álbum en la versión “Taylor”, luego de que el manager Scooter Braun comprara los derechos de muchas de sus canciones, a través de la disquera Big Machine.

Hasta el momento Taylor Swift no ha publicado en sus redes sociales algún mensaje sobre este avance de “Look what you made me do (Taylor’s version)”. Mientras tanto, hoy ofrecerá el primero de cuatro conciertos en el Foro Sol de Ciudad de México, como parte de su exitosa gira mundial The Eras Tour.

