Taylor Swift lanzará una nueva versión de su álbum “1989” en octubre

Desde hace dos años Taylor Swift comenzó a regrabar los álbumes de los que perdió los derechos, nombrando cada una de estas producciones como Taylor’s version. Ahora la cantante hizo uso de sus redes sociales para informar que el 27 de octubre estrenará la nueva versión del disco 1989, lo cual ha encantado a sus fans.

En el mensaje que escribió, Swift expresó su emoción por dar a conocer de nuevo las canciones de esa exitosa producción (originalmente lanzada en 2014): “Este álbum cambió mi vida de formas incontables…Para ser perfectamente honesta, ésta es mi regrabación favorita de todas las que he hecho”. 1989 (Taylor’s version) estará disponible en CD con varias ediciones de lujo, además de formatos en cassette y LP. Contendrá canciones extra que finalmente no fueron incluidas en el álbum original.

El álbum 1989 generó sencillos de éxito como “Shake it off”, “Blank space” y “Style”. Esta será la cuarta regrabación que Taylor hace a uno de sus álbumes; las anteriores fueron Fearless y Red (en 2021) y Speak now (este año), todas incluyendo Taylor’s version en su título. Mientras tanto, ella continúa con éxito con su gira mundial The Eras Tour.

