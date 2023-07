Taylor Swift impone un récord tras lanzar la nueva versión de su álbum “Speak now”

El éxito de Taylor Swift es imparable este año, y con el lanzamiento de su disco Speak now (Taylor’s version), que debutó en el número 1 de ventas, ha logrado colocar en una misma semana cuatro de sus álbumes en el Top 10, según la lista Billboard 200, siendo los otros tres Midnights (en el número 5), Lover (en el 7) y Folklore (en el 10).

El último artista que había logrado eso fue el trompetista Herb Alpert, quien en 1966 colocó en el Top 10 también cuatro discos; el cantante Prince llevó cinco títulos a los 10 primeros lugares en 2016, pero eso fue después de su fallecimiento. Eso hace que Swift imponga un récord, ya que es la primera artista femenina en obtener que sus álbumes ocupen esas posiciones en el mismo lapso de siete días.

Todo ello es reflejo de la popularidad de la cantante en varias generaciones, reforzada por su gira The Eras Tour, con la que actualmente se presenta en Estados Unidos. Además, Taylor cuenta en el Billboard 200 con otros siete álbumes en distintas posiciones: Red (Taylor’s version) (No. 18); 1989 (No. 19); Reputation (No. 21); Fearless (Taylor’s version) (No. 23); Evermore (No. 38), Speak now (No. 67), y Taylor Swift (No. 138).

