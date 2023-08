Taylor Swift lloró frente al público en su primer concierto en el Foro Sol de México

La cantante estadounidense Taylor Swift se conmovió hasta las lágrimas durante su primer concierto en la Ciudad de México el pasado 24 de agosto al ver la cantidad de fans que fueron a apoyarla en el Foro Sol.

De acuerdo con videos compartidos en redes sociales, la intérprete de ‘Shake It Off’ estuvo muy emocionada al ver la respuesta de sus fans mexicanos que colmaron el lugar.

En un video, Swift se puede ver que la cantante estaba sonriendo y con los ojos vidriosos mientras miraba atónita a la multitudinaria audiencia. También en las imágenes se observó que se llevó las manos a la cintura y movió la cabeza, conmocionada por el amor de sus fans.

La artista estadounidense que llevaba en el clip que se ha hecho viral un vestido amarillo y el cabello suelto, se secó sus lágrimas y continuó con su presentación, no sin antes agradecerles a los fanáticos.

Los internautas comentaron que la reacción de Swift fue muy emotiva y que confirma que la audiencia mexicana es una de las más queridas por los artistas de todo el mundo.

“Yo creo Tay jamás se imaginó la magnitud y lo grandes que somos las fans de acá 🩷 siento que superamos cualquier cosa (para todos los artistas)”; “Yo llorando porque canto ‘I forgot that you existed’ hoy y no el domingo”; “Aquí una venezolana feliz por todos esos mexicanos que vivieron ese momento. Sabía que la harían sentir espectacular, grande México!!!”; “La cara de una cantante más que queda cautivada por el público mexicano y que definitivamente va a volver a venir” y “Muy pronto voy a estar en el concierto de Taylor Swift”, son algunos de los comentarios.

