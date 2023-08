Un concierto de la reciente gira de Taylor Swift se estrenará en cines de Estados Unidos en octubre

Taylor Swift es una de las cantantes más exitosas este año, y ahora ha dado una sorpresa a sus millones de fans, pues uno de los conciertos de su reciente gira se estrenará en cines de Estados Unidos, bajo el título de “The Eras Tour”.

Dirigido por Sam Wrench, el filme mostrará a Taylor interpretando sus mejores éxitos y tendrá una duración de 2 horas y 45 minutos. También presentará un set de “canciones extra” como “I can see you”, “You are in love”, “Our song” y “Maroon”. Swift compartió en su cuenta de Instagram el trailer oficial, y escribió un mensaje para sus seguidores: “The Eras Tour ha sido la experiencia más significativa y eléctrica de mi vida hasta ahora, y estoy encantada de decirles que pronto llegará a la pantalla grande”. 😆

“Taylor Swift / The Eras Tour” no sólo se exhibirá en Estados Unidos, sino también en Canadá y México. Los próximos conciertos de la cantante serán en Brasil, del 17 al 19 de noviembre, y la siguiente fase de la gira comenzará en Japón, en 2024.

