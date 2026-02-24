Excandidato hispano al Congreso de California sentenciado por malversación de fondos

Un excandidato hispano al Congreso de California fue sentenciado a cuatro años en una prisión federal por planear con su madre y un amigo una estrategia para malversar más de $250,000 dólares de sus fondos de campaña, dijo el Departamento de Justicia (DOJ).

Omar Navarro, de 37 años, fue acusado de utilizar alrededor de $100,000 dólares para pagar viajes a Las Vegas y defenderse de cargos de acoso.

Four-time congressional candidate from Torrance sentenced to four years in federal prison for illegally funneling campaign money to himself via his mother and friend https://t.co/5lMjzlu6er — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) February 24, 2026

Navarro también admitió haber gastado el dinero en videojuegos para la Nintendo Switch, de acuerdo con un comunicado del DOJ.

Entre 2016 y 2022, Omar Navarro se postuló en cuatro elecciones para representar al 43° Distrito del Congreso de California, que comprende la Bahía Sur del condado de Los Ángeles, incluidos Inglewood, el sur de Los Ángeles y Torrance.

Un año después de su primera campaña, Navarro defraudó a su comité de campaña apartando dinero para sí mismo entre julio de 2017 y febrero de 2021, dijo el Departamento de Justicia.

De acuerdo con los fiscales, Navarro utilizó fondos de la campaña para pagar a su madre, Dora Asghari, de 61 años, y a su amigo Zacharias Diamantides-Abel, de 37, por su aparente trabajo en la campaña para el Congreso de California.

Después de recibir sus respectivos pagos, tanto Asghari como Diamantides-Abel enviaron el dinero de regreso a Navarro, dijo el DOJ.

Los fiscales agregaron que el excandidato al Congreso de California mintió en sus declaraciones a la Comisión Electoral Federal y que hizo que otras personas presentaran informes falsos para afirmar que los pagos eran para gastos de campaña.

Navarro recibió más de $1 millón de dólares para su campaña por parte de donantes de todo Estados Unidos, según el Departamento de Justicia.

El plan llevado a cabo por Navarro desvió alrededor de $268,932 dólares adicionales de su campaña, de acuerdo con los fiscales.

En junio de 2025, Omar Navarro se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico, mientras que, ese mismo mes, Ashghari se declaró culpable de hacer declaraciones falsas al FBI.

En mayo de 2025, Diamantides-Abel se declaró culpable de un cargo de conspiración, y por el momento está a la espera de su sentencia.

De acuerdo con los registros de la Comisión Electoral Federal, Navarro se postuló como candidato del Partido Republicano.

El intento más reciente de Navarro fue en 2022, cuando perdió con el 22.7% de los votos ante la actual representante Maxine Waters, quien recibió el 77.2% de los sufragios, según los registros de la Secretaría de Estado de California.

