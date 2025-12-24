Complot terrorista en California: 4 acusados de conspirar

Cuatro personas fueron acusadas este martes por un gran jurado federal por su presunta implicación en un complot terrorista con bombas en la víspera de Año Nuevo en los condados de Los Ángeles y Orange.

Los cuatro acusados, todos residentes del área de Los Ángeles, fueron identificados como Audrey Illeene Carroll, de 30 años; Zachary Aaron Page, de 32 años; Dante James Anthony-Gaffield, de 24 años, y Tina Lai, de 41 años.

Federal grand jury charges four members of anti-government group with terrorism felonies stemming from New Year’s Eve bombing plot https://t.co/MMCzb6tZ1l — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) December 23, 2025

En un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó que cada uno de los implicados está acusado de un cargo de proporcionar e intentar proporcionar apoyo material a terroristas, así como de un cargo de posesión de armas de fuego no registradas.

El Departamento de Justicia dijo que Carroll y Page también están acusados de un cargo de conspiración para utilizar un arma de destrucción masiva.

De acuerdo con el comunicado, los acusados forman parte del Frente de Liberación de la Isla Tortuga (TILF, por sus siglas en inglés), un grupo anticapitalista y antigubernamental.

También son presuntos miembros de lo que Carroll describió como una facción radical del TILF que se comunicaban mediante un grupo de mensajería cifrada llamado “Orden del Loto Negro”.

En noviembre, Carroll redactó un documento de ocho páginas titulado “Operación Sol de Medianoche” que describe un plan para atentados con bombas contra empresas estadounidenses en el sur de California en la próxima Nochevieja, según el DOJ.

El plan incluía detalles sobre los objetivos previstos de los cómplices, instrucciones sobre cómo fabricar bombas y obtener los materiales necesarios, y orientación para que los cómplices no dejen pruebas que puedan rastrearlos.

De acuerdo con el DOJ, el complot para el atentado de Nochevieja tenía como objetivo “destruir por completo” los objetivos, entre los que estaban empresas de tecnología y logística con oficinas en el sur de California.

Después de elaborar el plan, Carroll presuntamente reclutó a otros, entre ellos a Page, Gaffield y Lai, para que se unieran al grupo.

“Los cargos que presentó hoy un gran jurado federal reflejan la gravedad de toda la conducta: un atentado terrorista planeado en suelo estadounidense en Nochevieja“, expresó el primer fiscal adjunto de los Estados Unidos, Bill Essayli.

“Si son declarados culpables, este grupo de autoproclamados radicales de izquierda se enfrentará a décadas de prisión federal. Seguiremos investigando y procesando a todos los grupos terroristas y los llevaremos ante la justicia”, agregó.

Las autoridades dijeron a principios de diciembre que los sospechosos consiguieron materiales para fabricar bombas y construir y probar explosivos en el desierto de Mojave el 12 de diciembre, incluso consiguiendo materiales para fabricar bombas como nitrato de potasio, azufre, carbón vegetal y tuberías.

El 12 de diciembre, el grupo viajó al desierto de Mojave para probar los explosivos que planeaban usar en el ataque de Nochevieja, pero el FBI arrestó a los miembros antes de que pudieran fabricar artefactos explosivos funcionales.

Los cuatro sospechosos están bajo custodia federal sin derecho a fianza y deben comparecer ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el centro de Los Ángeles.

La comparecencia de Lai está programada para el 2 de enero de 2026, la de Carroll y Page para el 5 de enero de 2026 y la de Gaffield para el 20 de enero de 2026.

En caso de ser declarados culpables, Carroll y Page enfrentarían una sentencia máxima legal de cadena perpetua en una prisión federal, mientras que Gaffield y Lai pueden ser sentenciados a una pena máxima legal de 25 años en una prisión federal.

Una quinta persona, presuntamente vinculada al grupo, fue arrestada en Nueva Orleans por presuntamente planear un ataque separado.

