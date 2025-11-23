Trump demanda a California por matricular a estudiantes indocumentados

El gobierno del presidente Donald Trump demandó a California por proporcionar matrícula universitaria estatal, becas y ayuda financiera a estudiantes que no tienen la documentación migratoria para permanecer en Estados Unidos.

La demanda, que fue presentada en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de California, dice que la práctica perjudica a ciudadanos estadounidenses, además de fomentar la inmigración ilegal.

En la demanda se acusa al estado de California, altos funcionarios estatales y los dos sistemas universitarios públicos de California: La Universidad de California (UC) y la Universidad Estatal de California.

La demanda por parte de la administración Trump no se limitó exclusivamente a California, sino que el gobierno federal también ha emprendido acciones legales contra Illinois, Oklahoma, Minnesota, Kentucky y Texas.

La mitad de los Estados Unidos cuenta con leyes similares a las de California.

En junio, después de la demanda del gobierno de Trump, Texas puso fin a su ley, que estuvo vigente durante décadas. Florida eliminó el año pasado su ley que permitía dar matrícula estatal a graduados de preparatoria que no tuvieran una condición migratoria en orden.

Los defensores de las tarifas estatales de matrícula aseguraron que no violan la ley federal si se proporcionan las mismas tarifas a ciudadanos estadounidenses en las mismas circunstancias; es decir, que sean residentes del estado y graduados de alguna de sus preparatorias.

La Ley del Sueño de California permite a estos estudiantes solicitar ayuda financiera por parte del gobierno estatal.

Un gran número de estudiantes en esta situación fue traído por sus padres cuando eran niños y los defensores de las leyes argumentan que son parte de sus comunidades tanto como los ciudadanos estadounidenses.

La demanda del gobierno federal ocurre después de órdenes ejecutivas emitidas por Trump en febrero, que ordenan a las agencias federales detener los beneficios públicos dirigidos a inmigrantes que no tienen estatus migratorio en regla en Estados Unidos, y desafiar las políticas estatales y locales que se consideran favorables a esos inmigrantes sobre los ciudadanos estadounidenses.

“California está discriminando ilegalmente a estudiantes y familias estadounidenses al ofrecer beneficios exclusivos de matrícula para no ciudadanos”, expresó la fiscal general Pam Bondi en un comunicado.

“Esta es nuestra tercera demanda contra California en una semana: continuaremos presentando litigios contra California hasta que el estado cese su flagrante desprecio por la ley federal”, agregó.

Como respuesta, el gobierno de California dijo que, en una semana, el Departamento de Justicia (DOJ) presentó tres demandas sin mérito y políticamente motivadas contra California.

“Buena suerte, Trump. Nos veremos en la corte“, dijo la oficina del gobernador Gavin Newsom en un comunicado.

En tanto, la Universidad de California defendió su política de matrícula estatal que ha mantenido durante décadas.

“Si bien, por supuesto, cumpliremos con la ley según lo determinen los tribunales, creemos que nuestras políticas y prácticas son consistentes con los estándares legales actuales“, expresó la universidad en un comunicado.

Esta demanda ocurre semanas después de que la Corte Suprema de California dejó en pie un fallo de un tribunal inferior que determinó que la política de la Universidad de California que prohíbe a estudiantes sin estatus migratorio ocupar trabajos en el campus es discriminatoria y debe ser reconsiderada.

La UC enfrenta suspensiones de subvenciones federales y una exigencia de la Casa Blanca de pagar una multa de $1,000 millones de dólares por acusaciones que incluyen antisemitismo y la consideración ilegal de la raza en la admisión de estudiantes en su campus de Los Ángeles.

La Universidad de California tiene una matrícula de aproximadamente 300,000 estudiantes.

El sistema de la Universidad Estatal de California es el más grande del país y uno de los más diversos, con más de 460,000 estudiantes.

