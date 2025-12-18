16 pandilleros detenidos en redada policial en el Valle de San Gabriel

Al menos 16 presuntos pandilleros fueron arrestados este miércoles por autoridades federales durante una redada en el Valle de San Gabriel.

Los detenidos serían miembros y asociados de la pandilla Puente 13, acusados de llevar a cabo tiroteos, un secuestro y tráfico de drogas a gran escala en el Valle de San Gabriel como parte de una operación criminal vinculada a la mafia mexicana, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

16 defendants arrested on federal criminal complaints alleging Shootings, kidnapping, and illegal sales of firearms and narcotics — including fentanyl and methamphetamine — by San Gabriel Valley-based Puente-13 street gang https://t.co/N4xK9fEYSo — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) December 17, 2025

Puente 13 es una pandilla callejera que opera en La Puente que, de acuerdo con los fiscales, se enriquece controlando la distribución de narcóticos dentro de su territorio a través de la violencia, las amenazas y la intimidación, según declaraciones juradas presentadas ante un tribunal federal.

Aproximadamente a las 4:00 a.m. de este miércoles, varias agencias federales, entre ellas la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivo (ATF), se unieron a las agencias policiales locales para ejecutar órdenes federales y estatales contra la pandilla Puente 13.

Se ejecutaron órdenes de captura en más de 20 lugares, lo que llevó al arresto de 16 miembros y allegados de la pandilla.

Las autoridades federales y locales recuperaron lo siguiente durante la redada:

76 armas de fuego, incluidos 14 rifles

1 dispositivo de conversión de ametralladora

4 rifles de cañón corto

3 armas de fuego con números de serie borrados

3 chalecos antibalas

Miles de rondas de municiones

10 libras de metanfetamina

Miles de pastillas de fentanilo y carfentanilo M30 y polvo de fentanilo

$9,500 dólares en efectivo

“La operación de cumplimiento de hoy fue la culminación de una investigación de aproximadamente tres años“, dijo el agente especial a cargo de ATF en Los Ángeles, Kenny Cooper.

Funcionarios federales dijeron que, entre los arrestados están Víctor Sánchez, de 24 años, de San Bernardino; Isaías Castro, de 24, de Azusa; Isaac Estrada-Frost, de 21, de Rosemead; Heather Covarrubias, de 40 años, de Diamond Bar Dominic Ornelas, de 23, de Rancho Cucamonga, y Adrián López, de 25, de La Puente.

20 acusados enfrentan cargos por delitos federales, como conspiración para secuestro, posesión con intención de distribuir metanfetamina y fentanilo, posesión de un dispositivo de conversión de ametralladora y posesión de armas de fuego para cometer delitos de narcotráfico.

Se esperaba que nueve de los detenidos comparecieran la tarde de este miércoles ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Los Ángeles, y siete más comparecieran este jueves.

Tres acusados siguen prófugos: Larry Castillo, de 42 años, de Victorville; Soo Kang, de 31 años y residente en Koreatown, y Bryan Gordian-Padilla, de 24 años, de West Covina.

Otra acusada, Heather Johnson, de 38 años, residente de Victorville, ya se encuentra bajo custodia de las autoridades estatales.

La ATF recibió asistencia del Departamento de Policía de Covina, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, el Departamento de Policía de West Covina, la Patrulla de Caminos de California y el Departamento de Policía de Baldwin Park.

“Gracias a su extenso trabajo, hemos retirado muchas armas de las calles. Hemos retirado muchos más narcóticos y municiones. Hay pandilleros peligrosos que irán a la cárcel“, dijo el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna.

Miembros de la pandilla Puente 13 están relacionados con varios incidentes violentos, de acuerdo con documentos judiciales.

En diciembre de 2022, Ornelas está acusado de participar en un tiroteo en una residencia de Covina, donde presuntamente tropezó al huir y dejó un zapato, que los investigadores utilizaron posteriormente para vincularlo con el incidente.

En julio de 2023, López, Covarrubias y otros miembros fueron acusados de secuestrar a dos víctimas para recuperar objetos que creían robados durante un robo en la residencia de López. Una víctima fue liberada, mientras que la segunda escapó tras ser golpeada, según las declaraciones juradas.

Otro tiroteo presuntamente ocurrió en mayo de 2025 frente a una licorería en La Puente, cuando Estrada-Frost está acusado de disparar contra el auto de una víctima tras confundirla con un miembro de una pandilla rival.

Presuntamente, Estrada-Frost le gritó insultos racistas a la víctima antes de sacar un arma y disparar a una de las puertas del vehículo, según la fiscalía.

También están acusados de la venta ilegal de docenas de armas de fuego y por el tráfico de grandes cantidades de metanfetamina, así como miles de pastillas de fentanilo y carfentanilo en todo el Valle de San Gabriel.

De ser declarados culpables, nueve de los acusados arrestados este miércoles enfrentan las sentencias máximas legales de cadena perpetua en una prisión federal.

