Juez dictamina que fiscal federal interino en Los Ángeles ejerce de forma ilegal

Un juez federal dictaminó este martes que el fiscal federal interino del Departamento de Justicia (DOJ) en Los Ángeles ha ejercido de forma ilegal su cargo durante meses por permanecer en el puesto por más tiempo del que le permite la ley.

El juez federal de distrito Michael Seabright dictaminó que el fiscal federal interino Bill Essayli, quien supervisa la oficina del DOJ en el Distrito Central de California, no puede supervisar los procesos judiciales contra tres personas acusadas de delitos con armas de fuego.

La demanda para recusar a Essayli fue presentada por los tres acusados de los delitos federales y buscaban que se desestimaran los cargos en su contra, lo que fue rechazado por el juez federal.

Essayli fue nombrado fiscal federal interino en abril, un cargo que normalmente tiene una duración de 120 días.

Días antes de que expirara el plazo, Essayli renunció y la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, lo nombró primer fiscal federal adjunto, ya que, según la ley federal, quien ocupa ese puesto se convierte en el jefe interino de la oficina cuando hay una vacante.

Según el juez federal, esta maniobra era ilegal porque solo el primer asistente del fiscal federal que ya esté en el cargo cuando este quede vacante es elegible para convertirse en jefe interino.

“En pocas palabras, Essayli asumió ilegalmente el cargo de fiscal federal interino para el Distrito Central de California. Ha estado desempeñando ilegalmente ese cargo desde su renuncia al puesto interino el 29 de julio de 2025“, expresó Seabright.

“Essayli no puede ejercer las funciones y deberes del fiscal federal como fiscal federal interino. Está inhabilitado para desempeñar ese cargo“, agregó.

Seabright mencionó que Essayli puede continuar desempeñándose como primer asistente del fiscal estadounidense.

En un mensaje en las redes sociales, Essayli declaró que nada iba a cambiar y que continuaría desempeñándose como el principal fiscal federal en el Distrito Central de California.

Essayli se ha manifestado en contra de las políticas de California de protección a los inmigrantes indocumentados y ha procesado con dureza a quienes protestan contra el endurecimiento de las medidas migratorias de Trump en el sur de California.

La administración Trump ha intentado mantener en varios estados a los fiscales federales en puestos temporales durante meses.

Según los críticos, el gobierno de Trump intenta eludir al Senado, que es responsable de confirmar a los fiscales federales permanentes, y al poder judicial federal, que puede optar por extender los mandatos de los fiscales federales interinos en algunos casos.

Además de Essayli, hay otras dos fiscales estadounidenses interinas: Alina Habba, de Nueva Jersey, y Sigal Chattah, de Nevada, que han sido descalificadas por razones similares a las del fiscal federal interino del Distrito Central de California.

Dos adversarios del presidente Trump que se enfrentan a cargos criminales, el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James, están impugnando el nombramiento de la fiscal federal interina Lindsey Halligan en el Distrito Este de Virginia.

