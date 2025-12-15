Operativo policial frustra planes de ataques en Nochevieja en el sur de California

Autoridades federales anunciaron este lunes el arresto de cuatro presuntos miembros de un grupo extremista que presuntamente planeaba ataques con explosivos en la víspera de Año Nuevo en el sur de California.

Según una denuncia penal, los sospechosos fueron detenidos la semana pasada en Lucerne Valley, una ciudad desértica al este de Los Ángeles, donde se sospechaba que se preparaban para probar dispositivos explosivos improvisados para los ataques planeados.

After an intense investigation, the Department of Justice, working with our @FBI, prevented what would have been a massive and horrific terror plot in the Central District of California (Orange County and Los Angeles).



The Turtle Island Liberation Front—a far-left,… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 15, 2025

Las autoridades dijeron que los arrestados son miembros de una rama de un grupo propalestino denominado “Frente de Liberación de la Isla Tortuga”.

Sigue leyendo: Operativo antidroga en California: decomiso de narcóticos y armas

Este lunes, durante una conferencia de prensa, el fiscal federal adjunto Bill Essayli los describió como un grupo radical antigubernamental.

Cada una de las personas arrestadas enfrenta cargos de conspiración y posesión de un dispositivo destructivo, de acuerdo con documentos judiciales.

Se cree que el grupo radical estaba planeando una serie de atentados con bombas en varios objetivos en el sur de California, así como ataques contra agentes y vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según dijo la fiscal Pam Bondi en redes sociales.

Sigue leyendo: Ciudadanos estadounidenses de California testifican arrestos ilegales de ICE

Las autoridades informaron que los cuatro sospechosos fueron arrestados cerca de la ciudad desértica de Twentynine Palms, en el condado de San Bernardino, donde hay una base del Cuerpo de Marines.

El fiscal federal adjunto expresó que los cuatro sospechosos son residentes del área de Los Ángeles, y mencionó que uno de los sujetos elaboró un plan detallado para atentar en cinco o más lugares en el sur de California el último día del año.

“Incluía instrucciones paso a paso para construir artefactos explosivos improvisados… y enumeraba múltiples objetivos en los condados de Orange y Los Ángeles“, expresó Essayli.

Sigue leyendo: Autoridades confiscan droga por valor de $100 millones en el sur de California

Las fotografías de evidencia incluidas en los documentos judiciales muestran un campamento en el desierto con lo que los investigadores dijeron que eran materiales para la fabricación de bombas esparcidos sobre mesas plegables de plástico.

“Llevaron al campamento componentes para fabricar bombas, incluidos tubos de PVC de varios tamaños, presunto nitrato de potasio, carbón vegetal, polvo de carbón vegetal, polvo de azufre y material para usar como mechas, entre otros”, se menciona en la denuncia penal.

Sigue leyendo:

· Jueza ordena al gobierno acceso de abogados a inmigrantes detenidos por ICE en Los Ángeles

· Por error, teléfonos celulares de Los Ángeles reciben mensaje de prueba de emergencia

· Cancelaciones de vuelos en LAX por el impacto del cierre del gobierno federal