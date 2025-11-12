Por error, teléfonos celulares de Los Ángeles reciben mensaje de prueba de emergencia

Teléfonos celulares de todo el condado de Los Ángeles recibieron la noche de este martes un mensaje de prueba de alerta de emergencia que se envió por error desde South Pasadena.

“Alerta de seguridad pública. Se trata de una prueba del sistema WEA. No hay ninguna emergencia“, fue el mensaje que se recibió en los teléfonos móviles de Los Ángeles y en algunas zonas del sur de California, alrededor de las 6:00 p.m.

Please view this graphic with the City's statement regarding an emergency alert notification error. pic.twitter.com/yEQAliOkGF — SouthPasadenaCA (@SouthPasadenaCA) November 12, 2025

Se desconoce el número total de residentes que recibieron el mensaje enviado por error.

De acuerdo con funcionarios de South Pasadena, empleados estaban llevando a cabo una prueba de rutina del software de alerta de emergencia de la ciudad cuando el mensaje se envió de forma accidental.

“El mensaje debía permanecer dentro del sistema de pruebas, pero se transmitió al público por error. El personal municipal está investigando la causa del error. Pedimos disculpas por la equivocación y la confusión que haya podido causar”, informó la ciudad de South Pasadena en un comunicado.

“Los Angeles Times” informó que la portavoz de la ciudad, Jennifer Colby, dijo que se cree que el mensaje fue el resultado de un error humano y no de un mal funcionamiento de la plataforma llamada “Finalsite”, que es utilizado por la ciudad para el envío de mensajes de alerta de emergencia.

La ciudad de South Pasadena mantiene en curso una investigación para determinar el motivo por el cual se envió el mensaje por error.

Durante los incendios forestales de enero en la zona metropolitana de Los Ángeles, se envió por error una alerta de evacuación a teléfonos celulares del condado de Los Ángeles, lo que provocó confusión y preocupación entre los residentes.

