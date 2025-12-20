Víctimas de Epstein reaccionan a liberación de archivos, pero critican falta de información

Algunas de las víctimas de Jeffrey Epstein reaccionaron ante la publicación por parte del Departamento de Justicia de miles de archivos de la investigación del caso, pero cuestionaron la falta de más datos e información que consideran clave.

“Hay muchísima información, pero no tanta como nos hubiera gustado ver”, señaló Dani Bensky, sobreviviente de Epstein, en una entrevista con NBC News.

Lamentan el sufrimiento de otras víctimas

La mujer añadió que, pese a ello, la divulgación confirma la veracidad de las denuncias de las víctimas.

“Hay una parte de mí que se siente un poco validada en este momento, porque creo que muchos de nosotros hemos estado diciendo: ‘No, esto es real, no somos un engaño'”, expresó Bensky.

EFE presentó el testimonio de otra sobreviviente, María Farmer, quien elogió la publicación de su denuncia de pornografía infantil ante el FBI incluida en los archivos y expresó sentirse “redimida” por el reconocimiento de su caso.

“Esto es increíble. Gracias por creerme. Me siento redimida. Este es uno de los mejores días de mi vida”, declaró a través de sus abogados.

Farmer lamentó que otras víctimas, como Virginia Giuffre, hayan sufrido porque el FBI “no hizo su trabajo”.

Liberarán más archivos

La mujer también añadió que lloraba tanto de alegría por su propia situación como de tristeza por las demás víctimas a las que la investigación federal falló.

Muchos senadores demócratas han criticado los archivos liberados por la Administración Trump asegurando que accionarán legalmente contra la fiscal general, Pam Bondi, por supuestamente no respetar lo establecido en la ley que obliga la desclásificación de los archivos.

Por su parte, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, advirtió que no será posible publicar todos los documentos exigidos por ley de una sola vez debido a su volumen, y anticipó que el Departamento de Justicia prevé liberar “varios cientos de miles más” de archivos en las próximas semanas.

El Departamento de Justicia liberó 52 documentos de cortes que fueron integrados en el paquete judicial, incluidas demandas en Florida y Nueva York, que corresponden a casos de 2008 a 2022. Añadieron fotografías también.

Con información de EFE

