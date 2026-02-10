Adiós al blackjack: cambios radicales en casinos de California

A partir de abril de 2026, California prohibirá los juegos estilo blackjack en las salas de juego del estado tras la aprobación este mes de nuevas regulaciones estatales que impactan a los casinos.

El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció que el 23 de diciembre de 2025 se enviaron dos paquetes de regulaciones del Departamento de Justicia a la Oficina de Derecho Administrativo para su revisión, antes de que fueran aprobados la noche del viernes 6 de febrero.

Las regulaciones aprobadas imponen cambios importantes en los juegos de rotación jugador-crupier, así como en los juegos estilo blackjack en California.

Sigue leyendo: Los casinos de EE.UU. logran en 2022 sus mayores ganancias en la historia; más de $60,000 millones de dólares

De acuerdo con los ajustes, las salas de juego tendrían que eliminar o modificar significativamente algunos de los juegos de cartas más populares para cumplir con la nueva interpretación de la ley estatal.

Los cambios en la norma entran en vigor el 1 de abril de 2026. Sin embargo, las salas de juego tendrán hasta el 31 de mayo de 2026 para presentar sus planes de cumplimiento.

El Departamento de Justicia de California propuso los ajustes en la primavera de 2025 tras varias reuniones con las partes interesadas para discutir el cambio en las regulaciones de los juegos.

Sigue leyendo: Cómo un mago-matemático reveló el punto ciego de un casino

El director de la Asociación de Juegos de Azar de California, Kyle Kirkland, dijo que el cambio prohibirá el juego de blackjack y permitirá cambios más estrictos en los juegos entre jugadores y crupieres.

“Es un giro radical en la interpretación de la ley, y ese es el problema: sin ninguna razón real ni daño visible al público, estamos teniendo un cambio radical en la interpretación de estos juegos, lo que es devastador”, dijo Kirkland en una entrevista con la cadena CBS.

Kirkland mencionó que una industria de $6,000 millones de dólares, con 20,000 familias trabajadoras y cerca de $500 millones de dólares en ingresos fiscales estatales y locales, vería una reducción de al menos 50%.

Sigue leyendo: Casinos de EE.UU. registran el mes con más ganancias en toda su historia: acumularon $5,300 millones de dólares

El directivo es propietario de la sala de cartas más grande de Fresno, el Club One Casino, y consideró que el 60% de sus ingresos se verán afectados por las nuevas regulaciones.

“No estamos listos para rendirnos y cerrar el negocio el 1 de abril. Hemos tenido a nuestros abogados trabajando en esto. Habrá cierta resistencia legal”, agregó Kirkland.

El copropietario del Stars Casino, Joseph Melech, quien ha sido dueño de diferentes salas de juego en la ciudad de Tracy durante tres décadas, consideró que las nuevas regulaciones afectarán al menos a 20% de los empleados de su casino.

Sigue leyendo: Gran jurado acusa a oficial de policía de Las Vegas imputado de robar tres casinos

“Tenemos muchos padres solteros aquí que crían a sus hijos, necesitan un ingreso y han estado con nosotros durante años“, expresó Melech.

El empresario de casinos dijo que sus organizaciones benéficas se verán afectadas con el cambio, que les impedirá continuar con el apoyo que ofrecen a sus comunidades.

Sigue leyendo:

· ¿Se puede apostar criptomonedas en los casinos en línea?

· El condado de Los Ángeles permite el regreso de los casinos desde este lunes

· Qué revelan las máquinas tragamonedas sobre el poderoso negocio de la adicción