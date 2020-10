El condado de Los Ángeles permite el regreso de los casinos desde este lunes

Luego de meses de inactividad, los amantes de las apuestas reciben con emoción el anuncio de que los casinos del condado de Los Ángeles pueden retomar sus actividades siempre y cuando las realicen al aire libre.

El protocolo establecido por el estado de California para la reanudación de las actividades en las mesas de cartas y apuestas requiere que los establecimientos instalen las mesas afuera con separadores acrílicos entre jugadores y el repartir.

La orden también prohibe que estos establecimientos sirvan alimentos y bebidas.

HAPPENING TODAY: Casinos across L.A. County are being allowed to reopen beginning Monday for the first time in nearly seven months. Under the guidelines issued by the state, casinos can only open outdoors and are not allowed to serve food or drinks. https://t.co/CSZj7EoUjU pic.twitter.com/1gUCfII9ur

