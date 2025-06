Violento allanamiento en Los Ángeles: agentes de inmigración asaltan hogar

Agentes federales de inmigración armados irrumpieron en una vivienda de Los Ángeles con el uso de explosivos para derribar la puerta principal mientras una mujer se encontraba dormida junto con sus dos hijos pequeños.

El caso ocurrió el viernes 27 de junio cuando agentes de ICE allanaron la casa, ubicada en la cuadra 3500 Flower Street de Huntington Park, presuntamente en busca del conductor de un Jeep con el que tuvieron un incidente.

Sin embargo, cuando llegaron los oficiales, el hombre que buscaban, Jorge Sierra Hernández, no se encontraba en la casa, pero sí estaban su pareja y sus dos hijos pequeños, quienes temblaron de miedo debido a las tácticas agresivas de los agentes.

Jenny Ramírez, esposa del hombre buscado por los agentes federales y residente del lugar, quedó espantada y temblando de miedo junto a sus hijos en el momento en que llegaron las autoridades.

“No se identificaron. No tocaron la puerta, no me hicieron saber que eran ellos, solo explotaron mi ventana y mi puerta, y entró un dron a ver si estábamos, no sé a quién buscaban”, relató Ramírez.

Una cámara de vigilancia captó el momento en que una docena de agentes fuertemente armados y con equipo táctico se encontraba posicionada frente a la casa momentos antes del uso de los explosivos.

Después de la detonación, los agentes usaron un dron para inspeccionar el interior de la vivienda antes de ingresar con sus armas largas.

“Me tiré al piso con ellos (sus hijos) y el dron empezó a buscar cuarto por cuarto, y después ellos entraron corriendo; abriendo puertas”, dijo la mujer todavía alterada. “Eso no era necesario para entrar a mi casa. Si me hubieran tocado la puerta, yo les habría abierto“.

Por la explosión, la puerta principal de la vivienda salió volando y también se rompió una ventana.

Jenny Ramírez dijo que estaba durmiendo con sus hijos cuando un vecino se comunicó con ella para alertarla sobre la presencia de los agentes federales que estaban afuera de su casa.

“Donde rompieron la ventana, mi bebé estaba allí, y antes de que pudiera sacarlo, fue el momento de la explosión. Se me tapó el oído, estaba temblando”, expresó la mujer.

Nueve agentes ingresaron fuertemente armados a la casa y escoltaron a la mujer y a sus hijos al exterior.

“No se identificaron hasta que salí. Me dijeron que eran de Seguridad Nacional, de ICE“, agregó.

Las autoridades no habían emitido una declaración relacionada con este operativo ni una aclaración para informar que tenían una orden judicial para ingresar a la casa, o para confirmar si el uso de explosivos estaba autorizado como parte del operativo.

Jenny Ramírez reconoció que días antes del incidente, la familia tuvo un encuentro con agentes de ICE en el área de Bell/Maywood.

“Una troca azul nos cortó el camino, nosotros no sabíamos que eran ellos“, dijo Ramírez, quien mencionó que alcanzaron a pegarles al vehículo de los agentes federales, pero los dejaron ir en ese momento.

El alcalde de Huntington Park, Arturo Flores, denunció los operativos que han llevado a cabo en la ciudad los agentes federales de inmigración, algunos de los cuales han sido violentos.

“Lo que ocurrió aquí esta mañana es difícil de expresar con palabras“, expresó el funcionario.

“Esta familia no hizo nada malo. Estuvo involucrada en un accidente de tránsito menor, y este es el nivel de violencia y la respuesta que recibimos“, agregó el alcalde.

De acuerdo con un portavoz del gobierno, Sierra Hernández embistió con su auto a un vehículo de la Patrulla Fronteriza y obstruyó la labor de los agentes durante el incidente de la semana pasada.

Después de comunicarse con su pareja, Sierra Hernández se entregó el viernes a agentes federales, pero más tarde estaba de regreso en casa con su familia después de pagar una fianza.

“Dejando de lado el daño económico, no se puede sumar el daño físico ni el daño emocional ni el trauma, incluso para los niños“, reiteró el alcalde de Huntington Park.

