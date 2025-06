¿Por qué preocupa que Trump controle la Guardia Nacional?

La corte de Apelaciones para el Noveno Circuito determinó que el gobierno del presidente Donald Trump había presentado argumentos suficientes sobre “federalizar” la Guardia Nacional para desplegar a 4,000 elementos en Los Ángeles, California, lo cual ahora podría hacer en cualquier otro estado bajo los mismos argumentos.

El gobernador de California, Andrew Newsom, demandó a la Administración Trump al considerar que excedía su poder para retirarle al estado el control de la Guardia Nacional, pero los jueces consideraron que los argumentos estatales no fueron suficientes, mientras que el Departamento de Justicia, que representó al Gobierno federal, convenció con sus argumentos.

“Bajo un criterio de revisión altamente deferente, los Demandados han presentado hechos que nos permiten concluir que el Presidente tenía una base plausible [para controlar la Guardia Nacional]”, dice la decisión.

Los jueces agregan que la Administración Trump presentó argumentos plausibles sobre cómo las manifestaciones podrían afectar inmuebles federales, por lo cual se autorizó su protección a través de los militares.

“[La Administración Trump presentó] evidencia, detallada anteriormente, de la interferencia de los manifestantes con la capacidad de los agentes federales para ejecutar las leyes, lo que condujo a la federalización de la Guardia Nacional por parte del Presidente el 7 de junio”, indica la opinión de 38 páginas. “Existe evidencia de que el día anterior, los manifestantes lanzaron objetos a vehículos del ICE que intentaban completar un operativo policial, inmovilizaron a varios agentes del FPS que defendían propiedad federal lanzando trozos de concreto, botellas de líquido y otros objetos, y utilizaron grandes contenedores de basura comerciales rodantes como ariete en un intento de forzar la entrada al estacionamiento de un edificio federal”.

Los jueces incluso citaron que los demandantes reconocieron que algunos manifestantes lanzaron objetos, incluyendo cócteles molotov, y vandalizaron la propiedad federal.

Un elemento en la decisión es que el Tribunal de Apelaciones deja abierta la puerta a cortes de Distrito sobre otros asuntos relacionados con la “federalización” de la Guardia Nacional, como el hecho de que se viole la Ley Posse Comitatus, la cual limita a fuerzas federales ejercer acciones de control estatal, como las atribuidas a las policías.

“El tribunal de distrito consideró que la reclamación era prematura y los demandantes no la han renovado ante nosotros. No expresamos ninguna opinión al respecto”, indican los jueces.

Críticas a la decisión

Elizabeth Goitein, directora sénior de Liberty & National Security en el Brennan Center for Justice, cuestionó la decisión de los jueces sobre cómo Trump federalizó a la Guardia Nacional conforme a la ley 10 USC § 12406, bajo argumentos sobre “invasión o amenaza de invasión, una rebelión o amenaza de rebelión” o si el mandatario es “incapaz de ejecutar leyes”.

“El panel rechazó no solo la opinión del juez de Distrito de que el criterio de ser ‘incapaz de ejecutar las leyes’ se cumple solamente si al presidente se le impide ejecutar las leyes por completo, sino que también rechazó la opinión de la administración de que cualquier impedimento a la ejecución de las leyes activa las facultades otorgadas por esta legislación”, dice la experta. “Sin especificar cuál debería ser la prueba que lo determine, el panel de jueces recitó los actos de violencia descritos en las declaraciones de la administración”.

La Guardia Nacional fue desplegada en Los Ángeles, debido a protestas por operaciones de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), particularmente en cortes migratorias.

Para Goitein, los argumentos de los demandados no demuestran que ICE no pudiera ejecutar las leyes.

“Las declaraciones no brindan ni un solo ejemplo de un caso en el que un intento de redada de ICE hubiera sido desbaratado o una redada planeada hubiera sido cancelada”, indica. “Si bien el escrito presentado por la administración afirma que ICE habría podido llevar a cabo más redadas sin violencia, no cita ninguna declaración que respalde esa afirmación, porque las declaraciones no la respaldan”.

Erwin Chemerinsky, decano y profesor de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, escribió en The Sacrament Bee, que la decisión de los jueces de apelaciones abre la puerta para un nuevo tipo de “militarización doméstica”.

“[La decisión] otorga una enorme deferencia al presidente: puede federalizar la Guardia Nacional de un estado siempre que existan pruebas que justifiquen la acción y que hacerlo no sea absurdo ni de mala fe”, se indica.