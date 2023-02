Exigen que policías involucrados en muerte de doble amputado sean procesados penalmente

Anthony Lowe, un hombre en silla de ruedas, doblemente amputado de sus piernas, fue asesinado a tiros por oficiales de la policía de la ciudad de Huntington Park, luego de que los amenazó con un cuchillo de carnicero de 12 pulgadas tras haber lesionado a un hombre.

Lowe falleció en la escena de los hechos tras ser herido de muerte por los policías. Ahora su familia y la comunidad demandan al fiscal George Gascon y al procurador Rob Bonta que entablen cargos criminales contra los policías que le quitaron la vida..

El incidente ocurrió el jueves 26 de enero en la ciudad de Huntington Park en el condado de Los Ángeles.

De acuerdo a un comunicado de la policía de Huntington Park, los oficiales trataron de controlar a Lowe con sus armas eléctricas, pero aseguraron que cuando trató de lanzarles el cuchillo, abrieron fuego.

Los videos muestran a Anthony de 36 años con un cuchillo en la mano, que abandona su silla de rueda y comienza a correr sobre sus rodillas mientras al menos 5 policías le apuntan con las pistolas.

Mientras se lleva a cabo la investigación, los oficiales que participaron en el incidente que terminó con la vida de Anthony, fueron sacados de sus puestos y colocados bajo permiso administrativo. Las indagatorias quedaron a cargo del Departamento del Sheriff de Los Ángeles.

“Estamos pidiendo al fiscal del condado George Gascón y al procurador del estado Rob Bonta que los policías implicados reciben cargos criminales”, dijo Cliff Smith, miembro de la Coalition for Community Control over the Police.

Señaló que la brutalidad policiaca va a continuar mientras la comunidad no tome control de la policía y un comité civil la maneje a la policía.

La Coalition for Community Control over the Police llevó a cabo una marcha y una conferencia de prensa el domingo 29 de enero afuera del Departamento de Policía de Huntington Park para condenar la muerte de Anthony al que calificaron como un ejemplo de brutalidad policiaca.

“Anthony era un hombre doble amputado y no representaba una amenaza para los oficiales. No hay justificación para el uso de la fuerza letal y los policías asesinos deben ser procesados penalmente”, escribió la Coalition for Community Control over the Police en su página de Facebook, previo al evento con la prensa.

En la conferencia, la familia de Anthony y la comunidad presente exigieron al fiscal George Gascon y al procurador Rob Bonta procesar penalmente a los policías involucrados.

“Si ustedes están aquí para protegernos y servirnos, protéjannos . No nos maten”, clamó Jonathan Longmire, sobrino de Anthony.

De acuerdo a la familia, Lowe tenía las piernas amputadas a partir de las rodilla; y él estaba pasando por una crisis de salud mental cuando la policía le disparó de muerte.

Su prima Ellakenyada Gorum, dijo mientras sollozaba en la conferencia de prensa, que es triste cuando los policías se salen con la suya y matan a la gente afroamericana.

“Él estaba en silla de ruedas. ¿Qué más podía hacer? Ustedes (policías) saben que sus vidas no estaban en peligro. Él estaba corriendo con sus extremidades. Qué corazón tan frío pueden tener ”.

Dorothy Lowe, la madre de Anthony, dijo devastada que le asesinaron a su hijo que estaba en silla de ruedas sin piernas. “No necesitaban hacer algo así”.

Los asesinatos de personas a manos de policías son un cuadro muy recurrente en todo el país. Entre el 2 y el 3 de enero, oficiales del Departamento de la Policía de Los Ángeles (LAPD) se vieron involucrados en la muerte de tres personas que no estaban armadas. Se trató de tres incidentes separados en que aparentemente se hizo uso excesivo de la fuerza policial.

Keenan Anderson, Shameka Smith y Óscar León Sánchez enfrentaban problemas de salud mental al momento de morir a manos de oficiales del LAPD.

El caso dramático más reciente es el asesinato de Tyre Nichols, un afroamericano de 29 años, quien falleció tres días después de la golpiza que le propinaron 5 oficiales de la policía de Memphis.

De acuerdo al sitio web Statista.com, hasta el 20 de diciembre, la tendencia de tiroteos policiales fatales en Estados Unidos parecía estar aumentando, con un total de 1060 civiles que recibieron disparos, 220 de los cuales eran afroamericanos.

Además, la tasa de tiroteos fatales de la policía contra los afroamericanos fue mucho más alta que la de cualquier otra etnia, situándose en 5,9 tiroteos fatales por millón de habitantes por año entre 2015 y diciembre de 2022.

En los últimos años, particularmente desde el tiroteo fatal de Michael Brown en Ferguson, Missouri en 2014, la brutalidad policial se ha convertido en un tema candente los Estados Unidos.

Entre las minorías, los latinos ocupan el segundo lugar, después de los afroamericanos en tasa de asesinatos cometidos por la policía en la nación.

Un reporte revelado en 2021 por UnidosUS, reveló que entre mayo 2014 y mayo de 2021, fallecieron 2,600 latinos asesinados por la policía o mientras estaban en custodia.