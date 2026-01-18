ICE inicia el año con operativos contundentes en el sur de California

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tuvo un inicio de año muy activo en el sur de California, concentrando sus operativos en las comunidades de los condados de Los Ángeles y San Bernardino.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el objetivo de los agentes federales es el arresto de inmigrantes indocumentados con historial delictivo. Sin embargo, activistas denunciaron que, en las redadas, se detuvo a trabajadores sin antecedentes penales.

Apenas habían pasado unos días de las fiestas por el Año Nuevo cuando agentes de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) comenzaron a desplegar sus operativos en el sur de California.

Entre el 9 y el 12 de enero, en redadas que se llevaron a cabo en el Inland Empire y en San Bernardino, al menos 20 personas fueron detenidas en operativos de inmigración, entre ellas vendedores ambulantes y personas sin hogar en áreas de Ontario y Jurupa Valley.

El 10 de enero, miles de personas protestaron en el sur de California por la presencia de agentes de ICE, bloqueando avenidas en San Bernardino, para exigir el fin de las “persecuciones selectivas” contra miembros de la comunidad hispana.

Para el 13 de enero, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles instó a sus abogados para que preparen una ordenanza que establezca espacios libres de la presencia de ICE en instalaciones propiedad del condado para que no sean utilizadas como centros de procesamiento por autoridades federales.

Ese martes, en Downey, presuntos agentes de inmigración intentaron detener a dos jardineros mexicanos, acción que fue impedida por residentes de la localidad.

Al día siguiente, las agencias federales expandieron sus operativos en el sur de California, con presencia en las áreas de Montebello y San Bernardino.

En Montebello, los agentes de ICE subieron por escaleras para perseguir por los tejados de las casas a trabajadores de la construcción, quienes lograron huir antes de ser aprehendidos, en un operativo que sacudió a los miembros de la comunidad.

Un hombre fue arrestado tras salir de un tribunal en 351 North Mountain View, en San Bernardino, mientras que otra persona fue detenida durante un patrullaje en Rialto.

El jueves 15 de enero, las redadas se trasladaron a Los Ángeles, en el Distrito de la Moda, donde, alrededor de las 11:00 a.m., los agentes bloquearon el tráfico con vehículos sin matrícula cerca de 11th Street y Maple.

Por la presencia de unos 10 agentes federales, decenas de vendedores y trabajadores textiles huyeron del área.

El Distrito de la Moda fue uno de los primeros lugares donde ocurrieron las primeras detenciones, cuando se intensificaron las redadas en Los Ángeles y el sur de California el 6 de junio de 2025.

En Inland Empire, se reportó “actividad inusual de ICE” desde las 4:00 a.m., con patrullajes en las áreas de Rialto y Fontana.

Los agentes detuvieron a un vendedor de frutas en Meridian Avenue, por lo que activistas comunitarios intervinieron para evitar que más personas fueran arrestadas.

Sin embargo, hasta el momento, el viernes 16 de enero ha sido uno de los días más intensos con redadas de inmigración, con operativos simultáneos en Los Ángeles y en Inland Empire.

En Los Ángeles, varias personas fueron detenidas en el Distrito de la Moda, en medio de una redada entre vendedores y compradores, por parte de agentes federales, aproximadamente a las 6:00 p.m.

Se confirmó el arresto de al menos tres personas, entre ellas un vendedor ambulante.

En San Bernardino, se reportó un operativo de inmigración en el estacionamiento de la tienda Home Depot en el 1055 West 21st Street, donde unos ocho agentes enmascarados detuvieron a un hombre en el patio de una residencia privada cerca del negocio.

Además, vendedores de frutas y jardineros fueron detenidos en otras zonas de San Bernardino.

Activistas defensores de los derechos de los inmigrantes, como el colectivo “We Protect Each Other”, advirtieron en las redes sociales desde las 4:00 a.m. sobre la presencia de agentes federales, con el arresto de al menos cinco personas.

Los operativos de ICE en el sur de California presuntamente violan la ley SB 67 del estado, que prohíbe a los oficiales de las fuerzas de la ley ocultar sus rostros durante operativos en el estado.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, condenó las redadas por parte de las agencias federales de inmigración, vinculándolas con un patrón de violencia en el país, que incluye tiroteos recientes.

