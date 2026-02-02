Panadería de Los Ángeles apoya a inmigrantes con galletas con mensajes contra ICE

Una panadería de Los Ángeles recauda fondos para una organización sin fines de lucro con la venta de galletas con mensajes en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En las redes sociales, el negocio Altadena Cookie Company informó que destina todas las ganancias por la venta de sus peculiares galletas al Fondo de Respuesta Rápida para Inmigrantes, de la Fundación de Mujeres de Minnesota, que ofrece asistencia en Minneapolis.

“Tendremos muchas en la caja a partir del miércoles. Gracias por los comentarios y mensajes de apoyo tan abrumadores. Y para esos pocos mensajes desagradables que hemos recibido, ¡adiós!”, publicó la panadería, que se localiza en 3027 North Lincoln Avenue, en Altadena.

De acuerdo con la publicación en las redes sociales, el personal de la panadería de Altadena aseguró que las galletas con los mensajes contra la agencia federal de inmigración tuvieron una enorme venta, que superó rápidamente la oferta.

“Vendimos 144 galletas de ICE en 12 minutos esta mañana. Teníamos una fila afuera de la tienda con gente que quería venir a apoyarnos”, expresó la copropietaria de la panadería, Michelle Taylor, quien mencionó que se apresuraban para reabastecer los productos.

Las críticas contra las agencias federales se incrementaron a nivel nacional después de los tiroteos que ocurrieron en enero en Minneapolis, donde Renee Good y Alex Pretti fueron alcanzados por disparos de agentes de inmigración.

La panadería anunció que continuaría produciendo galletas con la temática de ICE, por lo menos durante unos días más, ante el interés de sus clientes en adquirirlas y apoyar su causa.

“Todo lo recaudado se destinará a la Fundación de Mujeres de Minnesota, sin importar qué galleta de ICE compres. Estamos haciendo todo lo posible para prepararlas lo más rápido posible”, añadió Taylor en su publicación.

De acuerdo con los reportes, los clientes de Altadena Cookie Company hacen fila desde antes de la hora en que la panadería abre sus puertas para comprar sus galletas de azúcar por $6 dólares, que se agotan en unos cuantos minutos.

En entrevista con “Orange County Register”, las dueñas de la panadería, Jessica Christopher y Michelle Taylor, dijeron que tuvieron la idea de preparar las galletas en respuesta a la actividad de control de inmigración en Minnesota.

“Nos preocupa la situación y no sabemos qué hacer. Bueno, sabemos hacer galletas, así que eso es lo que hacemos“, expresó Taylor.

La panadería de Altadena recomendó a sus clientes llegar temprano para adquirir sus galletas, después de que cada lote lleva horas en prepararse y decorarse, antes de que agote su oferta pocos minutos después de abrir sus puertas.

