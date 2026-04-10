Trump difunde video de crimen y culpa a demócratas por política migratoria

El presidente Donald Trump desató una nueva polémica tras publicar en su red Truth Social un video explícito de un asesinato ocurrido en Florida, el cual utilizó para reforzar su discurso contra las políticas migratorias impulsadas por los demócratas.

El material muestra a un hombre atacando con un martillo a una mujer en una gasolinera de Fort Myers. La víctima, identificada como Nilufa Easmin, murió en el lugar tras el ataque. El sospechoso, Rolbert Joachin, de 40 años, fue detenido posteriormente y enfrenta cargos por homicidio, daños a la propiedad y vandalismo, según registros judiciales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que Joachin es originario de Haití y que se encontraba en Estados Unidos sin estatus migratorio regular. Además, confirmó que existe una orden de detención migratoria en su contra y que será deportado “independientemente del resultado de este caso”.

En su publicación, Trump calificó el video como “una de las cosas más repugnantes” que una persona puede ver y lo utilizó para responsabilizar directamente a la administración demócrata por permitir la permanencia del sospechoso en el país.



“Como he dicho siempre, si importas el Tercer Mundo, te conviertes en el Tercer Mundo”, escribió, en referencia a la política migratoria de los últimos años.

El mandatario fue más allá al señalar que el acusado había permanecido en Estados Unidos gracias al Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que protege de la deportación a personas provenientes de países con condiciones inseguras.



“Este individuo fue liberado en nuestro país por el peor presidente de la historia, Joe Biden, y los demócratas radicales”, afirmó Trump, quien también criticó a jueces federales por bloquear intentos de su administración para eliminar este beneficio.

En el mismo mensaje, el presidente pidió oraciones para la familia de la víctima y aseguró que su gobierno buscará justicia “rápida y severa”. No obstante, advirtió sobre la crudeza del video: “No recomiendo ver esta grabación, es realmente terrible, pero sentí la obligación de mostrarla”.

Pese al impacto del caso, análisis citados por Reuters señalan que no existe evidencia concluyente de un aumento generalizado de la criminalidad vinculada a inmigrantes en Estados Unidos, un punto que ha sido objeto de debate constante en el discurso político.

La publicación del video ha reavivado la discusión sobre los límites éticos en la difusión de contenido violento y su uso dentro del debate político.

Trump posted her murder. He never said her name. Reporting by me: https://t.co/CdB2Bkag6D — Pablo Manríquez (@PabloReports) April 10, 2026

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