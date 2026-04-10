ICE comienza a retirarse de filtros en aeropuertos tras apoyar a la TSA por filas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzó a retirarse de varios puntos de control de seguridad en aeropuertos de Estados Unidos, donde había sido desplegado para apoyar a la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) ante el aumento de filas provocado por la falta de personal.

De acuerdo con información publicada por Reuters, los agentes federales empezaron a abandonar sus funciones en algunos de los 14 aeropuertos donde fueron asignados desde el pasado 23 de marzo, en una medida impulsada durante la administración del presidente Donald Trump para contener el caos en los filtros de seguridad.

La presencia de ICE respondió a una crisis operativa en la TSA, luego de que numerosos empleados dejaran de presentarse a trabajar debido a retrasos en sus pagos durante un periodo de tensión presupuestaria. Esto provocó largas filas, demoras significativas y presión en los principales aeropuertos del país.

Aunque los agentes de ICE no contaban con la capacitación completa de los oficiales de la TSA, su labor fue clave para agilizar el flujo de pasajeros. Entre sus funciones estuvo la revisión de identificaciones en accesos, la organización de filas y el apoyo logístico a viajeros, incluso repartiendo agua en zonas de espera.

Aeropuertos confirman el retiro de agentes del ICE

En el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, una de las terminales donde se implementó esta medida, la directora ejecutiva interina y financiera, Tracy Borda, confirmó que la presencia de ICE ya concluyó.

“La buena noticia es que, según nos han dicho, a partir del jueves ya no habrá agentes de ICE en el aeropuerto”, declaró durante una audiencia presupuestaria.

Borda añadió que, pese a la naturaleza inusual del despliegue, no se registraron incidentes relevantes durante su estancia.

“Realmente no tuvimos ningún problema”, aseguró.

Presencia de ICE sigue latente

En Cleveland, las autoridades señalaron que los agentes se retiraron desde el viernes pasado, mientras que en Phoenix dejaron de operar el lunes. Pittsburgh también reportó la ausencia total de personal de ICE en sus instalaciones.

Sin embargo, no todas las terminales han dado detalles claros sobre la salida de los agentes. Aeropuertos clave como los de Nueva York (JFK, LaGuardia y Newark), así como los de Houston y Fort Myers, han remitido las solicitudes de información al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o a la propia TSA, sin ofrecer comentarios directos hasta ahora.

A pesar del retiro en los controles de seguridad, la presencia de ICE en aeropuertos no desaparece por completo. Los agentes podrían continuar con operaciones dentro de las terminales como parte de sus funciones habituales de control migratorio.

Según datos citados por Reuters, la colaboración entre agencias federales en entornos aeroportuarios ha derivado en más de 800 arrestos desde el inicio del actual mandato presidencial hasta febrero de 2026, lo que evidencia la coordinación entre dependencias del DHS más allá de situaciones extraordinarias como la reciente crisis en los filtros de seguridad.

Con la normalización paulatina del personal de la TSA y la reducción de filas, el retiro de ICE marca el fin de una medida emergente.

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