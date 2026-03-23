Trump envía agentes de ICE a los aeropuertos y desata críticas de congresistas y organizaciones

El gobierno del presidente Donald Trump envió decenas de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a 14 aeropuertos, en medio del caos por la falta de personal de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA).

Según el zar de la frontera Tom Homan, los agentes se enfocarán en revisiones de seguridad.

“Como saben, un agente de la ley de ICE altamente capacitado puede vigilar una salida”, dijo a CNN. “Se asegura de que la gente no pase por esas salidas, que no entre al aeropuerto por ellas y cosas así, lo que libera al agente de la TSA para que pueda ir a los controles de seguridad y reducir las filas”.

Se confirma la presencia de agentes migratorios en aeropuertos de Georgia, Nueva Jersey, Nueva York Newark, Pensilvania, Texas, entre otros estados.

Los agentes no están solamente en entradas y salidas, como indicó Homan, sino en diversas áreas de los aeropuertos, incluyendo filas de documentación.

La decisión del gobierno federal de enviar agentes de ICE a los aeropuertos ha desatado críticas de congresistas, principalmente demócratas, y de organizaciones civiles.

El presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Adriano Espaillat (Nueva York), calificó como “una escalada peligrosa” el envío de agentes migratorios.

“Mientras las operaciones de las aerolíneas están bajo escrutinio intensificado, nuestro sistema de aviación debe mantenerse enfocado en la seguridad, no debe funcionar como herramienta para el miedo o el teatro político”, expuso Espaillat.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York) consideró “preocupante” el despliegue de agentes migratorios en aeropuertos.

“Agentes del ICE, sin entrenamiento y que han causado problemas allá donde han ido, merodeando por nuestros aeropuertos: eso es buscarse problemas”, consideró. “Y sin duda empeorará el caos que ya existe en ellos. Nadie confía en los agentes del ICE. No han recibido capacitación. No saben lo que significa ser agente de la TSA ni cumplir con sus funciones”.

Los demócratas han propuesto en el Senado asignar fondos a las agencias del DHS por separado –incluyendo al TSA– pero los republicanos han rechazado esos planes.

Agentes federales de inmigración son vistos en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Newark, Nueva Jersey. Crédito: Angelina Katsanis | AP

Una acción distractora, no de seguridad

Megan Llerena, codirectora ejecutiva de Make the Road Action, calificó la decisión de la administración Trump como una forma de “distraer” a los estadounidenses sobre el debate en el Congreso, debido a la falta de un acuerdo para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende TSA.

“El despliegue de agentes de ICE en nuestros aeropuertos es un intento desesperado de Trump por distraer a la gente del hecho de que los republicanos están tomando como rehenes a agencias como la TSA, FEMA y la Guardia Costera, todo para permitir que ICE siga actuando con impunidad”, acusó Llerena.

El debate entre demócratas y republicanos que impide el avance del presupuesto del DHS se centra en la presión de los primeros, para que ICE y agentes de la Patrulla Fronteriza operen con mayor responsabilidad en acciones migratorias: sin máscaras, identificados, mostrando órdenes judiciales y sin violencia.

Joanna Kuebler, jefa de programas de America’s Voice, señaló que los estadounidenses rechazan que se despliegue a agentes “violentos” y “fuera de control” en aeropuertos.

“Parece que la administración Trump quiere que el ICE haga con los aeropuertos estadounidenses lo que hizo con Minnesota. Es peligroso, innecesario y absurdo, y un recordatorio para los estadounidenses de qué se trata el cierre del gobierno”, consideró.

Kuebler dijo que la administración Trump debería “aceptar el conjunto de reformas populares sobre la mesa” sobre cambios en ICE y avanza con la financiación del DHS.

Pasajeros deben llegar con horas de antelación

Varios aeropuertos están enviando alertas a los viajeros para que lleguen con varias horas de anticipación a sus vuelos, debido a las filas de documentación y cruce por las áreas de seguridad.

“Debido a las limitaciones del personal de TSA. ATL continuará experimentando tiempos de espera más extensos de os habituales en los puntos de seguridad”, indicó el aeropuerto de Atlanta. “Se sugiere a los viajes llegar al menos con cuatro horas de anticipación”.

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