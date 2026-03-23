Aeropuerto de Los Ángeles no tiene prevista la participación de ICE en tareas de seguridad

El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) no tiene prevista para este lunes la participación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en tareas de seguridad como se tiene contemplado que ocurra en otras terminales aéreas de Estados Unidos.

La presencia de los agentes de ICE en aeropuertos ocurre debido al cierre parcial del gobierno federal que dejó fuera de servicio a un gran número de agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), bajo la supervisión del zar fronterizo Tom Homan.

En un comunicado la noche de este domingo, Los Angeles World Airports (LAWA), que administra LAX, dijo que no se tiene prevista la asistencia en materia de seguridad por parte de agentes de ICE.

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“Los Angeles World Airports tiene conocimiento de los recientes anuncios federales relativos al posible despliegue de personal federal adicional en los aeropuertos de los Estados Unidos”, dijo LAWA.

“En LAX no se registran desviaciones significativas respecto a los tiempos de espera habituales de los pasajeros en los puntos de control de seguridad de la TSA; por lo tanto, por ahora no prevemos cambios en nuestras operaciones ni en la dotación de personal de nuestros socios federales”, añadió.

En CNN, Homan dijo este domingo que el objetivo era ayudar a la TSA a cumplir su misión y hacer que los viajeros transiten por los aeropuertos lo más rápido posible, mientras se respetan todos los protocolos de seguridad.

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“Estamos simplemente para ayudar a la TSA a hacer su trabajo en áreas que no requieren su experiencia especializada, como la revisión con la máquina de rayos X“, dijo Homan.

“¿No estamos capacitados para eso? No lo haremos. Pero hay funciones que podemos desempeñar para liberar a los agentes de la TSA de tareas no esenciales, como vigilar una salida, para que puedan volver a las máquinas de inspección y agilizar el paso de las personas”, agregó el zar fronterizo.

Este sábado, el presidente Donald Trump dijo que daría instrucción a ICE para ayudar con la seguridad aeroportuaria si el Congreso no alcanza de inmediato un acuerdo para financiar a los agentes de la TSA.

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Trump publicó en las redes sociales que los agentes de ICE también podrían ser asignados a llevar a cabo arrestos migratorios en los aeropuertos.

“Si los demócratas de la izquierda radical no firman de inmediato un acuerdo para que nuestro país, en particular nuestros aeropuertos, vuelvan a estar LIBRES y SEGUROS, trasladaré a nuestros patrióticos agentes de ICE a los aeropuertos, donde harán seguridad como nadie lo ha visto”, dijo.

La asignación de ICE a los aeropuertos ocurre por el cierre parcial del gobierno que dejó a unos 50,000 empleados de la TSA trabajando sin sueldo, lo que contribuyó al ausentismo y a una escasez de personal en las terminales aéreas del país.

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Según la administración Trump, alrededor del 10% de los trabajadores de la TSA no acudieron a trabajar en los días recientes, frente a tasas habituales inferiores al 2%.

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