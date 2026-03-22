Administración de Trump confirma despliegue de ICE en aeropuertos para ayudar en controles de seguridad

El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, confirmó este domingo que Estados Unidos desplegará a partir de mañana lunes 23 de marzo a agentes de inmigración (ICE) para aliviar la carga de trabajo de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, en inglés), cuyos empleados no cobran desde febrero.

En una entrevista con el programa ‘State of the Union’, de la cadena CNN, Homan aseguró que esta medida ayudará a la TSA “a cumplir su misión y a que el público estadounidense pase por los aeropuertos lo más rápido posible, respetando todas las normas y protocolos de seguridad”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con encargar esta tarea al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) si los demócratas no aprueban financiar a la TSA, cuyos funcionarios llevan sin cobrar desde febrero por el boicot demócrata contra la agresiva política migratoria del mandatario.

Agentes de ICE serán enviados a aeropuertos a partir de este lunes 23 de marzo. Crédito: AP

En otro mensaje publicado en su red Truth Social, el republicano aseguró que ya ha instruido a ICE a personarse en aeropuertos mañana lunes: “Espero con ansias la llegada de ICE el lunes, y ya les he dicho: ‘¡Prepárense!'”, escribió.

“El lunes, ICE acudirá a los aeropuertos para ayudar a nuestros maravillosos agentes de la TSA, que han seguido trabajando a pesar de que los demócratas de izquierda radical —que solo se preocupan por proteger a los delincuentes peligrosos que han entrado ilegalmente en nuestro país— están poniendo en peligro a Estados Unidos al retener el dinero que se acordó hace tiempo mediante contratos firmados y sellados, y más. Pero estén atentos, por muy buen trabajo que haga ICE, los lunáticos que lideran a los incompetentes demócratas serán muy críticos con su labor. Harán un trabajo fantástico. ¡El gran Tom Homan está al mando!”, aseguró.

Homan dijo hoy que los agentes ayudarán a la TSA “a hacer su trabajo en áreas que no requieren conocimientos especializados”.

“Hay funciones que podemos desempeñar para liberar a los agentes de la TSA de tareas no esenciales, como vigilar una salida, para que puedan volver a las máquinas de escaneo y hacer pasar a la gente más rápido”, explicó.

El Senado rechazó el viernes, por quinta vez desde febrero, financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que lleva en cierre parcial cinco semanas y del que dependen TSA y las agencias migratorias.

Viajeros estarán vigilados por agentes de ICE. Crédito: AP

La suspensión del pago de las nóminas de los trabajadores de TSA ha llevado a que muchos pidan bajas o se hayan despedido, provocando larguísimas colas en importantes aeropuertos estadounidenses como Atlanta, el JFK de Nueva York o el de Nueva Orleans.

La negativa de los demócratas a financiar el DHS se originó después de que en enero dos ciudadanos de Mineápolis murieran por disparos de agentes federales, en el marco de las redadas migratorias masivas activadas por el Gobierno de Trump en el estado de Minesota. EFE

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