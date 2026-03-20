Caos en aeropuertos de Los Ángeles: filas y retrasos en medio del cierre del DHS

Los aeropuertos de la costa oeste de Estados Unidos enfrentan días complicados. En el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO), la situación se volvió crítica el 20 de marzo, con al menos 67 vuelos retrasados y tres cancelaciones, de acuerdo con reportes de la Administración Federal de Aviación. Si bien el caos no ha sido del mismo nivel hoy viernes, sí se reportan varios problemas.

Las principales aerolíneas afectadas incluyen United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines y Alaska Airlines. La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó “retrasos generales en salidas y llegadas”, con tiempos prolongados en pista y en puertas de embarque.

Los picos de congestión se registraron por la mañana y por la noche, afectando rutas clave como Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Miami, e incluso conexiones internacionales hacia Europa y Asia.

Los Ángeles: filas largas en seguridad

En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), pasajeros reportan largas filas en los filtros de seguridad. Aunque no todos los vuelos han sido cancelados, los tiempos de espera han aumentado considerablemente, especialmente en horas pico.

La situación está directamente relacionada con la escasez de personal de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), cuyos agentes —alrededor de 50.000 empleados federales— llevan semanas sin recibir salario completo debido al cierre parcial del gobierno.

Texas: presión en aeropuertos clave

En el sur del país, aeropuertos como el Aeropuerto Intercontinental George Bush y el Aeropuerto Internacional Dallas/Fort Worth también enfrentan demoras, principalmente en los controles de seguridad.

Aunque la operación aérea se mantiene, los tiempos de espera se han vuelto impredecibles, afectando a miles de viajeros en plena temporada alta de spring break.

Falta de pago agrava la crisis

El problema de fondo está en Washington. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende la TSA, no ha recibido financiamiento desde mediados de febrero, lo que ha dejado a miles de agentes trabajando sin salario completo.

A decir del departamento, al menos 376 agentes de la TSA han renunciado desde que comenzó el cierre del gobierno. Aproximadamente el 10% de los agentes de la TSA en todo el país faltaron al trabajo cada día entre el lunes y el miércoles.

“Esto no es sostenible… las filas seguirán creciendo”, advirtió Cameron Cochems en declaraciones recogidas por The Hill.

Qué deben saber los viajeros

Expertos recomiendan revisar directamente los sitios web y redes sociales de cada aeropuerto, ya que aplicaciones como MyTSA podrían no reflejar la situación real en tiempo real.

Con más de 2.8 millones de pasajeros diarios proyectados entre marzo y abril, según la industria aérea, el escenario apunta a más presión en los aeropuertos si no se resuelve pronto la crisis.

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