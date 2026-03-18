Biden arremete en contra de la política migratoria de Trump mediante un sorpresivo discurso

Joe Biden, exmandatario de la nación, criticó severamente a la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, la cual ha registrado más de 500 cambios en la legislación para favorecer a la deportación de extranjeros carentes de estatus legal concentrados en Estados Unidos.

Durante una sorpresiva aparición en Boston, donde acudió al desayuno anual del Día de San Patricio de la Irish American Partnership, el demócrata de 83 años emitió un discurso recordando que Estados Unidos es una nación formada por inmigrantes y, por lo tanto, resulta contradictorio que su actual gobierno ahora se encargue de perseguirlos.

“La historia de los inmigrantes es la historia de Estados Unidos. Las familias que están sufriendo el miedo, la violencia y la separación a manos de nuestro gobierno. Eso no es lo que somos”, expresó.

Cabe señalar que Trump lleva cerca de dos años recriminándole a Biden haber descuidado la frontera limítrofe con México permitiéndoles acceder a territorio estadounidense tanto a inmigrantes comunes, como a personas peligrosas que, en algún momento, podrían detonar un problema relacionado con seguridad de la nación.

“Mucha gente entró a través de Biden con su estúpida frontera abierta, pero sabemos dónde está la mayoría: los tenemos vigilados a todos, creo. Entraron a través de las políticas de fronteras abiertas de Sleepy Joe Biden, uno de los peores —el peor presidente en la historia de nuestro país— y tenemos los ojos puestos en todos ellos”, señaló el republicano en una rueda de prensa celebrada la semana pasada en Washington.

Es de llamar la atención que, desde su regreso a Washington, el magnate neoyorquino se fijó la meta de llevar a cabo la deportación de inmigrantes más grande de la historia.

Para cumplir con tal propósito, el Instituto de Política Migratoria (MPI), centro de estudios no partidista dedicado al análisis de políticas migratorias, señaló en un informe que Trump ha presionado a los gobiernos estatales donde definen a algunas de sus ciudades denominadas santuarios para que dejen de serlo.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calculó que, hasta el 9 de diciembre del año pasado, 622,000 no ciudadanos habían sido deportados, lo cual contrasta con los 778,000 repatriados durante los cuatro años en que Joe Biden fungió como presidente.

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