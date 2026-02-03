Juez levanta restricción para preservar pruebas del caso Alex Pretti

Un juez federal en Minnesota decidió levantar una orden de restricción temporal que obligaba a las agencias federales a preservar pruebas relacionadas con la investigación del tiroteo en el que murió Alex Pretti, un ciudadano estadounidense de 37 años, quien fue asesinado a tiros por agentes de la Patrulla Fronteriza el 24 de enero en Minneapolis durante protestas contra operativos migratorios.

La medida legal fue presentada por el estado de Minnesota luego de que la Oficina de Aprehensión Criminal denunciara que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había impedido el acceso a la escena y retenido evidencia, incluyendo imágenes de cámaras corporales y un arma de fuego supuestamente vinculada al caso.

Aunque el juez reconoció preocupaciones legítimas sobre el manejo de la escena y la evidencia, calificó los argumentos del estado como “poco desarrollados y no específicos”, por lo que consideró que no había base suficiente para mantener la orden en vigor. El magistrado también opinó que las declaraciones públicas de funcionarios federales, que en algunos casos emitieron conclusiones antes de que terminaran las investigaciones, eran preocupantes y con motivaciones políticas, pero sin relación directa con la custodia de las pruebas.

El tribunal sostuvo que, según las políticas existentes del DHS, las agencias están preservando toda la evidencia relevante, lo que llevó al juez a concluir que ya no era necesario mantener la restricción. Aun así, la demanda estatal que busca acceso pleno a esa evidencia sigue en curso.

El caso de Pretti ha generado una fuerte atención mediática y política a nivel nacional, con críticas al manejo de la investigación y un informe del Congreso acusando al Gobierno de falta de transparencia en este y otros incidentes similares con agentes federales.

