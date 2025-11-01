Donald Trump remodeló un histórico baño de la Casa Blanca porque no le agradaba su diseño

Como parte de los cambios llevados a cabo en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ordenó remodelar por completo un histórico baño del recinto.

Bajo el argumento de que no le agradaba su diseño, pues consideraba que no iba acorde al resto del inmueble donde residen los jefes de la nación desde el año 1800, el republicano de 79 años ordenó reconstruir el denominado baño Lincoln.

A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, Trump dio a conocer la modificación realizada en la casa donde vivirá hasta 2028.

“Renové el baño Lincoln de la Casa Blanca. Fue renovado en la década de 1940 con azulejos verdes de estilo art déco, lo cual era totalmente inapropiado para la época de Lincoln. Lo hice en mármol estatuario pulido en blanco y negro. Era muy apropiado para la época de Abraham Lincoln y, de hecho, ¡podría ser el mármol que estaba allí originalmente!”, escribió.

Dicho ajuste surge en un momento en que Trump es criticado arduamente por sus adversarios políticos debido a la demolición que sufrió el Ala Este de la Casa Blanca para construir en ese mismo espacio un majestuoso salón de baile.

La remodelación de la Casa Blanca está siendo arduamente cuestionada por algunos miembros del Partido Demócrata. (Crédito: Pablo Martínez Monsiváis / AP)

De hecho, desde marzo, durante una entrevista concedida a la revista The Spectator, el mandatario de la nación anticipó que contemplaba modificar el aspecto de la residencia oficial, lo cual está llevando a cabo de cara a los festejos conmemorativos del 250º aniversario de la Declaración de Independencia, los cuales se llevarán a cabo a partir del próximo 4 de julio.

Bajo la perspectiva de Trump, la Casa Blanca requería de un amplio espacio donde recibir a personajes distinguidos cuando la visiten.

Uno de los puntos positivos del cambio es que los costos del proyecto correrán a cargo de más de 30 compañías interesadas en patrocinarlo por completo.

Sin embargo, algunos demócratas de alto nivel como Hillary Clinton le reprochan al actual presidente su desdén por no tomar en cuenta el valor histórico del área demolida dejándole en claro que debió tomar a consideración a la opinión pública antes de llevar a cabo cualquier remodelación, pues la residencia presidencial no es de su propiedad.

