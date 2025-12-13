Presentan demanda en contra de Trump para frenar la construcción del Salón de baile en la Casa Blanca

National Trust for Historic Preservation, organización sin fines de lucro creada por el Congreso encargada de preservar edificios históricos, presentó una demanda en contra del presidente Donald Trump con el objetivo de parar la construcción de un ostentoso Salón de Baile en lo que hasta hace poco fue el Ala Este de la Casa Blanca.

Desde que regresó a Washington, la idea de bailar en un lujoso salón a la altura de las grandes cortes europeas no ha dejado de rondar en la cabeza del presidente Donald Trump.

Desde marzo, anticipó que contemplaba modificar el aspecto de la residencia oficial con la construcción de un salón de baile y luego de reunirse con los responsables de más de dos docenas de corporaciones, entre ellas las principales tecnológicas estadounidenses, logró que aportarán más de $200 millones para cubrir la totalidad de los gastos de construcción del inmueble.

Lo controversial del asunto es que el jefe de la nación ordenó derribar el Ala Este de la Casa Blanca para allí materializar su proyecto.

Dicha acción, produjo un enorme malestar entre los defensores de obras arquitectónicas consideradas emblemáticas de la historia, entre ellas el National Trust for Historic Preservation, el cual decidió expresar su inconformidad a través de una querella legal presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

Un amplio grupo de trabajadores y varios tipos de máquinas se encarga de acondicionar el espacio donde se construirá el Salón de baile ordenado por Donald Trump. (Crédito: José Luis Magaña / AP)

La organización en cuestión argumenta que el proyecto de construcción es “ilegal” y exige frenarlo de inmediato hasta que la administración federal cumpla con los procesos de revisión, incluidos entre ellos un período para recibir y analizar comentarios de la sociedad civil.

Carol Quillen, presidenta y directora ejecutiva del grupo demandante, señaló que ningún presidente puede demoler partes de la Casa Blanca “sin revisión”.

“Ningún presidente tiene autorización legal para demoler partes de la Casa Blanca sin revisión alguna, ni el presidente Trump, ni el presidente Biden, ni nadie más.

Y ningún presidente tiene autorización legal para construir un salón de baile en propiedad pública sin dar al público la oportunidad de opinar. Los esfuerzos del presidente Trump para hacerlo deben detenerse de inmediato, y las obras del proyecto del salón de baile deben suspenderse hasta que los acusados completen las revisiones requeridas —que deberían haberse realizado antes de que los acusados demolieran el Ala Este y comenzaran la construcción del salón— y obtengan las aprobaciones necesarias”, enfatizó.

La demanda, además de estar dirigida al jefe de la nación, también incluye al Servicio de Parques Nacionales, el Departamento del Interior, la Administración de Servicios Generales y sus respectivos líderes.

