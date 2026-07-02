Republicano Thom Tillis afirma que la Ley SAVE America está “muerta”

El senador republicano por Carolina del Norte, Thom Tillis, aseguró que la denominada Ley SAVE America ya no tiene posibilidades reales de entrar en vigor antes de las elecciones legislativas de noviembre de 2026, al considerar que el Congreso no cuenta con el tiempo suficiente para aprobarla e implementarla en los 50 estados.

La iniciativa, impulsada por el presidente Donald Trump como una de sus principales prioridades en materia electoral, busca exigir prueba de ciudadanía al momento del registro de votantes y requerir una identificación oficial con fotografía para emitir el sufragio. Sin embargo, Tillis sostuvo que el proyecto enfrenta obstáculos políticos y prácticos que hacen inviable su aplicación en el corto plazo.

“A menos que hagan el trabajo necesario para conseguir los 60 votos, saben que está muerto. Todo esto es teatro”, declaró el legislador en entrevista con *The News & Observer*, al referirse a la falta del respaldo necesario en el Senado para superar el filibusterismo.

“I Am Concerned” ? RINO Thom Tillis Says Push for SAVE America Act Is “Undermining Confidence in Elections” | Jordan Conradson, The Gateway Pundit



RINO Thom Tillis showed his true colors in an appearance on CNN’s State of the Union on Sunday, teaming up with Jake Tapper to push? pic.twitter.com/hSAxxsTguG — Owen Gregorian (@OwenGregorian) July 2, 2026

La implementación tomaría más de un año

Tillis argumentó que, aun si la legislación fuera aprobada en las próximas semanas, los estados necesitarían muchos meses para adaptar sus sistemas electorales. Como ejemplo, recordó que Carolina del Norte tardó aproximadamente un año en implementar su propia ley de identificación de votantes.

El senador señaló que el proyecto carece de financiamiento específico y de lineamientos detallados para que las autoridades estatales puedan aplicar los nuevos requisitos de manera uniforme antes de los comicios del 3 de noviembre.

“¿De verdad creen que podemos implementar esto en los 50 estados? No hay financiación. No hay instrucciones específicas para su implementación”, afirmó. A su juicio, intentar aplicar cambios de esta magnitud a pocas semanas de una elección podría generar confusión entre los votantes y, paradójicamente, afectar la confianza pública en el proceso electoral.

Las declaraciones de Tillis se producen después de que fuera uno de los cuatro senadores republicanos que votaron contra una enmienda promovida por el senador Lindsey Graham para incorporar la versión respaldada por Trump de la Ley SAVE America a un paquete de conciliación presupuestaria.

La propuesta tampoco logró reunir los 60 votos requeridos para avanzar en el Senado, ya que las senadoras Susan Collins y Lisa Murkowski, además del senador Mitch McConnell, también se opusieron a la medida.

If you believe in election integrity, don’t hide SAVE America in a MIRV. Put it in the bill itself. Statutory text becomes law. Everything else is only guidance that can be ignored, rewritten, or quietly discarded. — Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) July 2, 2026

La propuesta sigue sin respaldo suficiente en el Senado

El panorama legislativo se complicó aún más luego de que el parlamentario del Senado determinó que la Ley SAVE America no puede aprobarse mediante el proceso de conciliación presupuestaria, al considerar que sus efectos son principalmente de política pública y no tienen un impacto significativo sobre el gasto federal o el déficit.

Con esa decisión, la iniciativa continúa necesitando al menos 60 votos para superar el filibusterismo, una cifra que los republicanos no alcanzan debido a la oposición unificada de la bancada demócrata.

El líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, ha rechazado el proyecto al calificarlo como una medida que impondría nuevas restricciones al derecho al voto. Mientras tanto, la insistencia de Trump en mantener viva la propuesta ha generado divisiones dentro del propio Partido Republicano.

Algunos legisladores conservadores respaldan la estrategia del mandatario para presionar al Senado, mientras otros consideran que insistir en una iniciativa sin posibilidades de aprobación desvía la atención de otros proyectos con mayores probabilidades de convertirse en ley.

Además, entre algunos republicanos persiste la preocupación de que Trump utilice un eventual fracaso electoral del partido en las elecciones de mitad de mandato para responsabilizar a los senadores que se opusieron a la Ley SAVE America.

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