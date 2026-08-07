Lisa Murkowski desafía a Trump y se une al rechazo contra Todd Blanche

La nominación de Todd Blanche para convertirse en el próximo fiscal general de Estados Unidos enfrenta uno de sus momentos más complicados. La senadora republicana por Alaska, Lisa Murkowski, anunció que votará en contra del candidato impulsado por el presidente Donald Trump, una decisión que reduce significativamente el margen de maniobra de la Casa Blanca en el Senado.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, Murkowski justificó su postura al señalar que le preocupa la creciente politización del Departamento de Justicia (DOJ) y expresó dudas sobre la capacidad de Blanche para actuar con independencia frente a la administración republicana.

“El país necesita un fiscal general que frene los peores impulsos de esta administración”, afirmó la senadora. “Espero que el señor Blanche lo logre si es confirmado, pero simplemente no tengo confianza en que vaya a ser así”.

La oposición republicana crece en el Senado

Con el voto en contra de Murkowski y el rechazo previamente anunciado por la senadora Susan Collins, Blanche ya enfrenta dos deserciones dentro del Partido Republicano. Al mismo tiempo, los demócratas mantienen una oposición unificada, por lo que cualquier otro voto en contra podría poner en riesgo definitivo su confirmación.

Otro factor que complica el panorama es la ausencia del senador Mitch McConnell, quien continúa recuperándose de problemas de salud. Si no regresa antes de la votación, el margen de error para los republicanos será prácticamente inexistente.

El fondo de casi $2,000 millones sigue generando polémica

Uno de los principales cuestionamientos contra Blanche gira en torno al acuerdo alcanzado durante la demanda de Trump contra el IRS, que contemplaba la creación de un fondo cercano a $2,000 millones. Aunque el ahora fiscal general interino aseguró que esa propuesta fue eliminada, Murkowski advirtió que nada impediría restablecerla una vez confirmada su nominación.

“El fondo discrecional del Departamento, de casi $2,000 millones, solo está fuera de juego porque esta nominación sigue pendiente. Una vez que votemos, esa influencia desaparecerá”, sostuvo la legisladora.

Las críticas también alcanzan la postura de Blanche sobre el aborto y su disposición para aplicar la decisión de la Corte Suprema que revocó el precedente de Roe vs. Wade, un tema que influyó en el rechazo tanto de Murkowski como de Collins.

Con el receso legislativo de agosto cada vez más cerca, el futuro de Todd Blanche dependerá de los próximos movimientos dentro del Senado, donde cada voto podría definir el rumbo del Departamento de Justicia.

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