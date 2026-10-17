Trump presume haberle hecho pagar “muchas veces” a México el muro fronterizo a través de aranceles

El presidente Donald Trump aseguró que, mediante el cobro de aranceles, ha logrado que el gobierno mexicano haya cubierto muchas veces el costo del muro fronterizo.

Durante un mitin de campaña celebrado en Highland Heights, Kentucky, el magnate neoyorquino indicó que, aun cuando las autoridades mexicanas se nieguen a reconocerlo, han venido pagando cada uno de los kilómetros construidos para frenar el paso de inmigrantes hacia territorio estadounidense.

“México sí pagó por ese muro —para que quede claro—, porque les impuse aranceles y les cobré costos como nunca antes habían pagado en toda su historia. México ha pagado por ese muro muchas, muchas veces”, señaló.

Y para reforzar su declaración, el republicano de 80 años destacó que durante sus dos etapas en la Casa Blanca se han construido más de 3,200 kilómetros de muro fronterizo, lo cual sería por demás significativo si se toma en cuenta que, hasta principios de 2020, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) únicamente mencionaba en sus informes sólo 727 kilómetros del llamado “nuevo sistema de muro fronterizo”.

WOW! President Trump got Mexico to Pay for a Border Wall that he Never Actually Built:



“Mexico did pay for that Wall?I charged them costs like they have never paid ever in history. Many, many times over”.



Highest price ever for a non-wall. Another First. pic.twitter.com/jc1ZlJyVjh — Steven Huffman (@Poeslawisalive) October 17, 2026

Sin embargo, en esos reportes no se menciona que estaban incluidos varios tramos de reconstrucción y reforzamiento, los cuales formaban parte de otros proyectos previamente aprobados desde la etapa del demócrata Barack Obama (2009-2017).

Después, durante los cuatro años de gobierno de Joe Biden también fueron reparadas y robustecidas otras secciones del muro que tampoco cita el actual jefe de la nación.

Contraponiéndose a la política migratoria impulsada por Trump en esta y su anterior etapa al frente de la Casa Blanca, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se inclina más por el concepto de tender puentes en lugar de levantar muros entre las naciones vecinas.

“Lo están haciendo ellos, nosotros no estamos de acuerdo con el muro, sin muro se ha logrado una frontera muy segura, con la coordinación y la colaboración”, señaló ante la prensa en marzo de este año.

Los señalamientos de Trump se producen en un momento complejo donde el índice de aprobación hacia su desempeño como presidente apenas roza 38%, la cifra más baja desde que está al frente del gobierno y a menos de tres semanas de efectuarse las elecciones intermedias donde el Partido Republicano enfrenta el riesgo de perder el control de al menos la Cámara de Representantes.

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