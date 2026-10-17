Disminuye la matrícula escolar debido a la detención de inmigrantes orquestada por el ICE

Los operativos de detención de inmigrantes llevados a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están generando un impacto negativo en el sector estudiantil estadounidense, pues la matricula de alumnos de raíces latinas ha disminuido desde el retorno de Donald Trump a la presidencia.

Aunque todavía no existe un estudio llevado a cabo a nivel nacional, los informes de algunos distritos escolares muestran un descenso en la cantidad de alumnos, principalmente de raíces latinas, que han desaparecido de los registros,

Por citar un ejemplo, la matrícula escolar en Denver ha mostrado un retroceso desde que el gobierno federal facultó a los agentes de inmigración para llevar a cabo operativos de detención de extranjeros carentes de estatus legal donde tradicionalmente no se efectuaban como es el caso de iglesias, hospitales y escuelas.

Desde el primer día de gobierno del magnate neoyorquino, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anuló la política federal de “lugares protegidos” (antes conocida como “ubicaciones sensibles”), la cual llevaba cerca de 14 años limitando significativamente los arrestos, registros y vigilancia migratoria en los recintos señalados.

A partir de dicho ajuste en la política migratoria, miles de inmigrantes carentes de un documento para avalar su estancia en el territorio estadounidense comenzaron a ser detenidos con una amplia probabilidad de ser deportados a sus naciones de origen incluso sin la oportunidad de defenderse en tribunales.

Ante el temor de verse obligados a subir a un avión sin boleto de retorno, en muchos hogares latinos los padres de familia están dejando de enviar a sus hijos a la escuela, pues enfrentan el riesgo de ser detenidos al momento cuando acuden a llevarlos o recogerlos.

American families have paid the ultimate price while many politicians have shown more empathy for criminal illegal aliens than for their innocent victims.



As Director of the VOICE Office, @angeldadjoe is standing up for Angel families nationwide who have been left to grieve? pic.twitter.com/TD74Foby5o — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) October 16, 2026

Como ejemplo de lo que sucede, durante el periodo escolar en curso, las Escuelas Públicas de Denver (DPS), el mayor distrito escolar de Colorado, reportaron una perdida cercana a 1,780 alumnos en su matrícula.

Un comparativo entre 2023, cuando fueron inscritos cerca de 1,500 estudiantes extranjeros; con respecto a este año en que sólo figuran 233, refleja parte de lo que sucede.

Un dato a tomar en cuenta es que las DPS tienen una población estudiantil cercana a 80,000 alumnos, de los cuales más de la mitad son de origen hispano.

Sin embargo, para este ciclo el Departamento de Educación estatal, dio a conocer que la matrícula pública disminuyó en 10,272 alumnos, de los cuales 4,395 eran hispanos.

Resulta por demás significativo que este año, cerca de 570 estudiantes inmigrantes abandonaron DPS durante el primer mes de clases.

Además, para este ciclo se reporta una disminución cercana a 6,000 estudiantes inscritos a clases de inglés como segundo idioma.

Lo inquietante del asunto es que la proyección de las DPS estima un descenso del 7% de estudiantes de origen latino en su matricula de aquí al 2030.

Sigue leyendo:

• Denver aprueba un contrato con una aerolínea para trasladar a inmigrantes detenidos por el ICE

• Inmigrantes acusan al ICE de retener sus documentos y hasta sus joyas tras salir de detención

• Ni tener la ciudadanía los protegió: más de 500 estadounidenses han sido detenidos por ICE

• Trump recibe otro revés legal: juez frena multas de hasta $1.8 millones contra inmigrantes