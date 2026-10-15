Denver aprueba un contrato con una aerolínea para trasladar a inmigrantes detenidos por el ICE

A partir del año entrante, desde Denver comenzarán a llevarse a cabo traslados vía aérea de inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A pesar de tener un gobernador demócrata en la figura de Jared Polis y de que las autoridades locales de Denver no apoyan el arresto generalizado ni las deportaciones masivas de extranjeros carentes de estatus legal, su Concejo —la rama legislativa del gobierno de la ciudad y condado de Denver, única entidad con el poder de redactar, modificar o eliminar ordenanzas, resoluciones y leyes locales— aprobó un contrato de tres años con Key Lime Air, compañía de aviación estadounidense fundada en 1997.

El convenio establecido entre ambas partes indica que en varios vuelos charter de la empresa, cuya sede se encuentra en el Aeropuerto Centennial en Dove Valley, Colorado, serán destinados para transportar a inmigrantes hacia varios puntos al interior del país.

No obstante, Key Lime Air también cuenta con aviones más amplios para transportar a una cantidad mayor de inmigrantes cuando sean deportados a sus respectivos países de origen.

De esta manera, a partir de enero, la compañía comenzará a brindar servicio para las autoridades migratorias desde el Aeropuerto Internacional de Denver (DIA).

El punto es que el destino de la cruzada antiinmigrantes ordenada por Donald Trump podría verse afectada en caso de producirse un triunfo de los demócratas en las elecciones intermedias, lo cual luce posible.

Frente a dicho escenario, el magnate neoyorquino podría quedar atado de manos para continuar adelante con las expulsiones de personas y, por consiguiente, los contratos con las empresas proveedoras de servicios de transportación tendrían que ser revaluados.

En Denver, las detenciones de inmigrantes serán cada vez más comunes y de mayor envergadura, esto a partir de que el ICE ya cuenta con un mayor presupuesto para contratar nuevos agentes, con enormes inmuebles propios y con transportación garantizada para trasladarlos de un punto a otro.

Sigue leyendo:

• ICE impone récord de detenciones de inmigrantes con antecedentes penales en zona fronteriza de Texas

• Las zonas rurales de EE.UU. necesitan a los inmigrantes, pero la ofensiva de Trump amenaza su futuro

• Ni tener la ciudadanía los protegió: más de 500 estadounidenses han sido detenidos por ICE

• 31% de las muertes bajo custodia de ICE durante Trump corresponde a mexicanos