Hillary Clinton arremete en contra de la remodelación de la Casa Blanca exigida por Donald Trump

Hillary Clinton, exprimera dama, lanzó severas críticas en contra de la remodelación experimentada en la Casa Blanca desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de la nación.

Desde su retorno a Washington, el republicano de 80 años anticipó que renovaría la Casa Blanca iniciando con la construcción de un Salón de Baile al estilo de las cortes europeas cuyo costo rondaría en $200 millones de dólares, cantidad que sería aportada por las principales compañías tecnológicas que operan en el país.

La obra implicó la demolición del ala este de la Casa Blanca y a partir de ello comenzaron a surgir más ajustes en el inmueble como fue el caso de la remodelación del Baño Lincol, espacio usado por invitados de honor que acuden al inmueble.

A la lista se anexó la instalación de placas debajo de los retratos de los presidentes lo largo de la historia de la nación, esto en el denominado el “Paseo de la Fama Presidencial”, el cual se ubica a lo largo de la columnata del Ala Oeste.

Posteriormente, se determinó pavimentar el césped del Jardín de Rosas para crear un patio con mesas y dos mástiles de gran tamaño en los jardines norte y sur.

Adicional a ello, está en marcha la construcción de un helipuerto rebosado de granito el cual se ubicará en el jardín sur de la Casa Blanca a partir de un proyecto de $6 millones de dólares en costos.

Las obras de remodelación de la Casa Blanca continúan en marcha. (Crédito: Tom Brenner / AP)

Durante su aparición en el podcast “Pivot with Kara Swisher and Scott Galloway”, Hillary Clinton se lanzó en su contra de Trump por presuntamente haber mandado decorar al reciento presidencial muy al estilo de los palacios donde vivió Saddam Hussein, exdictador en Irak.

“Me entristece que sea tan hortera, y es un reflejo de, ya sabes, su personalidad narcisista y su necesidad de sentirse importante, incluyendo el hecho de pegar adornos dorados por todas las paredes del Despacho Oval”, expuso.

Acto seguido, le recomendó al jefe de la nación dedicarse a encontrar cómo salir de la guerra en Irán en lugar de enfocarse en cambiarle el aspecto a la Casa Blanca.

“Este es un hombre que, al parecer, piensa: ‘¿Dónde puedo añadir más oro?‘ en lugar de: ‘¿Cómo puedo salir de Irán sin parecer el perdedor que soy?’”, enfatizó.

En respuesta, Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca, emitió un comunicado donde asegura que la ex secretaria de Estado no termina por superar que Trump la derrotó en las elecciones presidenciales efectuadas en noviembre de 2016, lo cual todavía no se atreve a superar y en lugar de ello opta por atacar al mandatario de 80 años.

“Hillary Clinton nunca tuvo la oportunidad de ocupar el Despacho Oval como presidenta porque sufrió una humillante derrota a manos del presidente Trump, de la que nunca se ha recuperado”, indica parte del texto.

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