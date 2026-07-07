Donald Trump decidió agregarle un millonario helipuerto a la Casa Blanca

Las obras de construcción no cesan en el recinto presidencial ante el nuevo deseo del mandatario Donald Trump de dotarla de un millonario helipuerto.

Desde su retorno a Washington, el republicano de 80 años anticipó que renovaría la Casa Blanca iniciando con la construcción de un Salón de Baile al estilo de las cortes europeas cuyo costo rondaría en $200 millones de dólares, cantidad que sería aportada por las principales compañías tecnológicas que operan en el país.

La obra implicó la demolición del ala este de la Casa Blanca y a partir de ello comenzaron a surgir más obras como fue el caso de la remodelación del Baño Lincol, espacio usado por invitados de honor que acuden al inmueble.

A la lista se anexó la instalación de placas debajo de los retratos de los presidentes lo largo de la historia de la nación, esto en el denominado el “Paseo de la Fama Presidencial”, el cual se ubica a lo largo de la columnata del Ala Oeste.

Posteriormente, se determinó pavimentar el césped del Jardín de Rosas para crear un patio con mesas y dos mástiles de gran tamaño en los jardines norte y sur.

Mientras todo esto sucedió en los últimos meses, el costo del Salón de Baile prácticamente se triplicó y ahora se habla que literalmente será un búnker con un puerto para drones en su techo, proyecto que implicará más de $600 millones de dólares.

El objetivo es que pueda responder ante un posible ataque sin exponer la integridad del mandatario de la nación, ni la de su familia.

Los cerca de $6 millones de dólares que implica el helipuerto en construcción como lo solicitó Donald Trump, presuntamente serán cubiertos por la compañía Sikorsky Aircraft. (Crédito: Tom Brenner / AP)

Y para cerrar la lista de deseos de Trump, al menos por el momento, también se ha comenzado a construir un helipuerto esta vez en el jardín sur de la Casa Blanca.

Dicho proyecto fue anunciado durante un evento llevado a cabo en el Despacho Oval, donde se afirmó que la obra cercana a $6 millones de dólares en costos sería financiada por Sikorsky Aircraft, compañía fabricante del helicóptero Marine One.

“Ahora estamos construyendo un helipuerto, un helipuerto precioso, y lleva el sello de la Casa Blanca, grabado en granito, tallado en granito. Es algo realmente hermoso. Están pagando el coste total”, expresó.

Cabe señalar que la Armada estadounidense le adjudicó a Sikorsky Aircraft un contrato de $1,240 millones de dólares para reemplazar la flota de helicópteros Marine One y quizá de allí deriva el hecho de que haya optado por asumir el costo total del helipuerto planeado por el mandatario de la nación.

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