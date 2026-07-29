Donald Trump presume cómo lucen las estatuas de Washington que mandó a recubrir con pan de oro

El presidente Donald Trump compartió algunas imágenes sobre cómo lucen las estatuas de Washington que mandó a recubrir con pan de oro de 23 quilates con el objetivo de embellecer la entrada del Puente Conmemorativo de Arlington.

A través de una publicación en la plataforma Truth Social, el republicano de 80 años mostró un adelanto del resultado de haber destinado cerca de $5,000,000 de dólares para cambiarle el aspecto a las dos imponentes estatuas de caballos de bronce de la serie “Artes de la Guerra” en Washington D.C.

El par de monumentales piezas fueron creadas en bronce dorado por el artista estadounidense Leo Friedlander quien decidió llamarlas “Valor” y “Sacrificio”.

Aunque fueron mandadas a hacer desde 1929, la crisis económica sin precedentes que imperó ese año a nivel global retrasó su financiación durante una década y en el trascurso de un largo periodo sus modelos permanecieron guardados.

Sin embargo, para que estuvieran listas tuvieron que pasar otros 12 años hasta que se erigieron en 1951.

Posteriormente, las estatuas fueron restauradas en 1974, ocho años después de la muerte de quien las creó.

TRUMP: Announces scaffolding removal around regilded Arts of War sculptures pic.twitter.com/iMbufhkNZh — Trump Truths (@trumptruthsbot) July 27, 2026

A pesar de continuar luciendo imponentes, Trump ordenó volver a embellecer a “Valor” y “Sacrificio” para que los rayos del sol literalmente las hagan brillar.

“Retirando los andamios que rodeaban las esculturas de ‘Artes de Guerra’ que habían sido restauradas y doradas de nuevo”, escribió en un texto anexo a cuatro imágenes donde se aprecia cómo una cuadrilla de trabajadores especializados redobla esfuerzos para complacer al mandatario de la nación en turno.

Desde que Trump retornó a la presidencia parece estar obsesionado con darle un toque de magnificencia.

Con respecto al denominado Jardín de las Rosas, el magnate neoyorquino ordenó pavimentarlo y colocar losetas de piedra y áreas de patio sobre secciones del césped tradicional.

También exigió remodelar los baños privados sustituyendo estructuras originales por superficies de mármol y detalles dorados.

Sin embargo, para echar a andar su mayor obra se requirió demoler el Ala Este de la Casa Blanca, pues es allí donde se construirá un salón de baile al estilo de las grandes cortes europeas de aproximadamente 8,000 metros cuadrados.

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