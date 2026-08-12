Hunter Biden considera a Donald Trump una “enfermedad” extendida por todo EE.UU.

Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, advirtió que el presidente Donald Trump representa una amenaza para Estados Unidos como ya se ha visto durante la etapa que lleva al frente del gobierno.

Durante su participación en el podcast “El Show de Tucker Carlson”, el abogado de Delaware a quien su padre su padre rescató de que pisara la cárcel a través de un indulto presidencial, comparó a quien actualmente ocupa la Casa Blanca como una enfermedad extendida por todo el territorio estadounidense sin ningún tipo de control.

“Trump es la única amenaza existencial a la que todos nos enfrentamos como país. Más que el síntoma de una enfermedad, la cual ha pasado de ser una epidemia local a una pandemia en Estados Unidos”, señaló.

De hecho, Hunter Biden responsabilizó a los fundadores de dos grandes compañías tecnológicas como Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, y a Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, por contribuir a empoderar al magnate neoyorquino frente a los ciudadanos.

“Crean una herramienta y ganan más dinero destruyendo a la gente. Obtienen más dinero dividiendo a los ciudadanos. Así que dejan que el algoritmo siga funcionando y nos está destrozando”, indicó.

En contraparte, el vástago del exmandatario de la nación reconoció el valor de los republicanos Marjorie Taylor Greene, exrepresentante por Georgia; y Thomas Massie, congresista por Kentucky, para haber marcado distancia de Donald Trump, aunque eso les implicara el rechazo de varios de sus colegas republicanos.

Con respecto a su sorpresiva aparición en algunos espacios informativos, Biden confesó enfrentar deudas con el bufete de abogados Winston & Strawn y con otros expertos legales que lo representaron ante la justicia.

Por ello, está centrado en dedicarse a escribir, ofrecer conferencias, crear arte y otros proyectos que le permitan sanear sus finanzas con el objetivo de evitar la bancarrota.

Hace unas semanas, Donald Trump se burló de Hunter Biden al señalarlo como un aspirante demócrata a la presidencia

“Yo diría que su pasado no es el mejor. Supongo que a Hunter le podría ir bien”, expresó durante una reunión con los medios informativos.

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