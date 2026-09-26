¿Quién es el nuevo finalista de “La Casa de los Famosos México 4”? 

Se están viviendo las últimas horas de “La Casa de los Famosos México 4” y una nueva dinámica cambió el panorama y hay una nueva finalista, ¿la afortunada? Gema Garoa.

Todo fue posible gracias a la carrera de patos, en la cual un dado determinaba si un habitante avanzaba de casilla o retrocedía. Garoa inició con cierta ventaja después de ganar en la dinámica del elevador.

Después de varios minutos de avanzar y retroceder, se convirtió en la cuarta finalista de la temporada.

La actriz se suma a Yahir, Karina Torres y Mariana Ochoa, esta última siendo la primera eliminada de la temporada y también la primera finalista.

¿Y los nominados?

Sin Garoa, la tabla de nominados queda de la siguiente manera: Memo Schutz, Ese Pérez, Ernesto Laguardia y Brianda Deyanara.

La penúltima eliminada fue Cynthia Klitbo, quien quedó en el carrusel con Laguardia, pero el actor logró más votos que ella y por eso continúa en la competencia.

El nombre del último participante eliminado se conocerá este domingo 27 de septiembre. La competencia inició el 26 de julio con un total de 18 famosos. En el camino, algunos decidieron abandonar, como Aldo Rendón por problemas de salud; también entró Gala Montes y se fue solo dos días después.

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