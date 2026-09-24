Conoce a los últimos nominados de “La Casa de los Famosos México 4”

“La Casa de los Famosos México 4” se acerca a su final y ya se conocen los nombres de sus últimos nominados. En la gala de nominación de este miércoles, 23 de septiembre, los participantes tuvieron que votar de forma positiva por los participantes que creían que deberían continuar en la competencia.

La dinámica fue otorgar 3, 2, 1 y de esta forma, así se selló la placa de nominados con aquellos que obtuvieron menos puntos.

Los nominados de esta semana son: Gema Garoa, Ernesto Laguardia, Ese Pérez, Brianda Deyanara y Memo Schutz.

Ellos son los que se enfrentarán a la última eliminación del programa de telerrealidad de Televisa/Univision que inició el 26 de julio.

¡Estos son los finalistas!

Para llegar a esta instancia, es necesario conocer a los finalistas de esta cuarta temporada. Los participantes que podrían quedarse con el premio final: Cuatro millones de pesos mexicanos, que se traducen a unos $200 mil, son: Mariana Ochoa, Yahir y Karina Torres.

Ochoa consiguió su pase a la final gracias a la dinámica conocida como “La boutique”. Mientras que Yahir y Torres por el respaldo de sus compañeros.

El camino de la exintegrante de OV7 no ha sido lineal, tomando en consideración que fue la primera eliminada y regresó. Ha sido una de las más nominadas de la edición y aun así logró conseguir el primer pase a la final. La última eliminación de la casa se llevará a cabo este domingo, 27 de septiembre.

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