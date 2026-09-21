Yahir causa revuelo en “La Casa de los Famosos México” al aceptar dormir Gema y Karina

La más reciente dinámica de “La Casa de los Famosos México” generó un momento que dejó a todos en shock. Yahir, uno de los habitantes más populares del reality, tuvo que aceptar dormir con dos mujeres como parte de una actividad en la que estuvo unido a dos de sus compañeras.

El cantante debió pasar la noche en compañía de Gema y Karina, situación que no pasó desapercibida ni para el público ni para él mismo, quien se mostró visiblemente arrepentido antes de cumplir con la dinámica.

Un momento incómodo

Antes de irse a dormir con las habitantes, Yahir expresó su incomodidad y decidió enviarle un mensaje a su esposa para aclarar la situación. “Familia buenas noches, espero que estén disfrutando con las cosas que nos ponen a hacer. Vieja, yo te dije que no iba a dormir con ninguna mujer aquí adentro, pero mira, es parte del trabajo nada más, estamos chambeando y mañana nos vamos a bañar“, sentenció el cantante.

A pesar de la tensión inicial, la situación también dio pie a momentos de humor entre los participantes. Yahir bromeó sobre las circunstancias que lo llevaron a dormir en esa habitación: “Bueno, se me va a hacer dormir en Tulum por primera vez en la historia… No, me bateó Aldo, me había invitado y luego ya puro Luis”.

Karina, una de sus compañeras de habitación, reaccionó entre risas a sus palabras: “Puro Luis, ¿verdad? Perra, maldita”.

El cantante también agradeció a Gema y Karina que aceptaran dormirse más temprano para cumplir con la dinámica: “No puedo creer la hora en que se van a dormir Kari y Gema, no lo puedo creer. A ti no te movieron nada, estás en tu camita”.

Gema respondió: “Tú vas a dormir bien cómodo ahí”, mientras que Karina añadió: “Jefa, dice Yahir que si le apaga los focos, por favor, porque ya vamos a dormir”.

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