Honduras y Costa Rica fuera del Mundial a causa del síndrome caribeño

Ver para creer, porque se daba por hecho que Honduras y Costa Rica dominarían junto con Panamá las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, al final Curazao, Haití, Surinam y Jamaica, le dieron un baño de realidad a los hondureños y costarricenses al dejarlos fuera del Mundial 2026.

Sin duda una fecha que marcará un antes y después en la Concacaf, pues las escuadras supuestamente débiles como Curazao y Haití, acompañarán como líderes de Grupo a Panamá, mientras que Surinam y Jamaica alcanzaron a colarse en la reclasificación internacional para buscar el último boleto para la justa mundialista.

Por un lado, Panamá logró el pase sin discusión al doblegar 3-0 a El Salvador para avanzar como líder del Grupo A con 12 puntos, producto de tres victorias y tres empates, mientras que en el Grupo B avanzaron Curazao y Jamaica al empatar sin goles y sumar 12 y 11 puntos respectivamente para lograr un boleto histórico por parte de los curazoleños.

Mientras que en el Grupo C, Haití logró una calificación histórica con 11 puntos al afrontar la eliminatoria fuera de su casa y regresar a una justa mundialista después de más de medio ciclo en haber participado en Mundial, cuando lo hizo en 1974 en Alemania, donde enfrentó y perdió con Italia, Polonia y Argentina.

After they won their match, Haiti had to watch on someone's phone and wait for the FT whistle in Costa Rica vs. Honduras to secure their spot in the World Cup.



The scenes when they found out they were going to the World Cup for the first time in 52 years 🥹 pic.twitter.com/lVqh9MlgaQ — ESPN FC (@ESPNFC) November 19, 2025

La última fecha tuvo un desenlace lleno de expectación y agonía, pues Costa Rica y Honduras saltaron a la cancha con el Jesús en la boca, pues, por un lado, tenían que buscar un resultado que les pudiera permitir avanzar, ya sea directamente o a la repesca.

Pero al final Costa Rica en su casa terminó una eliminatoria terrorífica al sumar solo siete puntos, producto de una victoria, cuatro empates y una derrota, que no le permitió ni siquiera pensar en alcanzar por el boleto de compensación en esta fase donde partió como amplio favorito.

Resultados de la eliminatoria

Por su parte, Surinam y Jamaica lograron colarse a la repesca mundialista que se jugará en marzo próximo contra otras cuatro naciones de Oceanía, Sudamérica, África y Asia, para buscar los dos últimos boletos disponibles, dejando fuera sorpresivamente a Honduras y Costa Rica.

Honduras se quedó fuera por un gol

Mientras que Honduras llegó con una ventana de mayor oportunidad, pero al final no logró concretar sus planes por confiados, pues apostaron por mantener el cero en el resultado contra Costa Rica e inclusive sus jugadores se dedicaron a hacer tiempo cuando tenían la noticia de que estaban adentro de la repesca por el 3-0 en que tenía Guatemala a Surinam.

Pero en los minutos finales Surinam logró un agónico gol para caer 3-1 con los chapines y con eso los catrachos dirigidos por el colombiano Reinaldo Rueda quedaron fuera de la carrera por un solo gol debido a la diferencia de goles.

Ríspido empate entre ticos y catrachos



Al final de cuentas, ticos y catrachos quisieron echar el resto de sus esfuerzos en este encuentro, donde ambos equipos se lanzaron en busca de la victoria, pero hasta en eso hubo paridad de fuerzas y con un final muy ríspido donde varios jugadores de ambos equipos se encararon y hubo empujones y palabras altisonantes.

El árbitro intervino y terminó calmando los ánimos, dejando llenos de frustración a ambas selecciones centroamericanas en una de las peores eliminaciones históricas de Costa Rica y Honduras, sobre todo porque con la calificación directa de México, Estados Unidos y Canadá, el camino estaba limpio para Panamá, Costa Rica y Honduras, mientras que Guatemala y El Salvador con ciertas posibilidades.

Al final, la única calificada fue Panamá, que ha tenido un crecimiento muy grande en la cuestión futbolística y logró su segunda calificación de su historia a un Mundial después de haberse colado a Rusia 2018.

Mientras que Curazao, con todos sus jugadores nacidos en Países Bajos, dio una de las grandes sorpresas con el experimentado neerlandés Dick Advocaat en el timón, al colarse a su primera justa mundialista de su historia.

⛔️🇭🇳🇨🇷 La que se armó al final del partido entre los jugadores de HONDURAS y COSTA RICA.



Ambas selecciones quedaron ELIMINADAS y NO clasificaron al Mundial 2026. pic.twitter.com/1pBdCm9y4p — 100% FICHAJES DE FÚTBOL (@FichajeGoleador) November 19, 2025

Por su parte, Haití también lo hizo en forma increíble en forma directa y sobre todo con el mérito de jugar todos los partidos fuera de su casa y con todo eso alcanzó a sumar once puntos con tres victorias, dos empates y una derrota.

Posiciones finales de la Concacaf



