Miguel Herrera con más ofertas para la TV que como técnico

Miguel Herrera, extécnico de Costa Rica, reconoció a su llegada a la CDMX después de concluir su relación laboral con el combinado costarricense al no conseguir el boleto para el Mundial 2026, que está más cerca de aparecer en los medios de comunicación que regresar a los banquillos como entrenador

Herrera fue despedido por la Federación Costarricense al quedar en tercer lugar del Grupo C de las eliminatorias de Concacaf detrás de Haití y Honduras y sin que hayan participado en el proceso eliminatorio México, Estados Unidos y Canadá por su condición de anfitriones de la próxima justa mundialista.

"TE PONE TRISTE QUE TE JUZGUEN LOS MEDIOS COMO SI FUERAS UN CRIMINAL"



MIGUEL HERRERA, contundente a su llegada a México tras dejar de ser DT de Costa Rica😮‍💨 pic.twitter.com/Qs3GEk9bVx — Claro Sports (@ClaroSports) November 27, 2025

Empero el experimentado entrenador se mostró despreocupado por encontrar una nueva oferta en el fútbol, no obstante que mantiene el deseo de seguir dirigiendo en un nuevo proyecto para dejar atrás lo que pasó al frente del seleccionado costarricense.

Por esa razón, Herrera reconoció que tiene más ofertas de los medios de comunicación como analista para el próximo Mundial 2026 y que espera tomar la mejor decisión para seguir dentro del ámbito futbolístico.

“Ahorita queda analizar, hay que esperar a que venga uno, no tengo nada sinceramente, hoy tengo más ofertas de trabajo en los medios que dentro de una cancha. Quiero seguir dentro de una cancha, cuando yo decida ya no estar es porque estoy cansado.”

Herrera no quiso entrar en detalles respecto a los factores que impidieron poder llevar a Costa Rica al Mundial, dejando todo en un gran agradecimiento para los directivos, jugadores y aficionados de ese país por haberle brindado la oportunidad de estar al frente de su selección.

"AFORTUNADAMENTE HE HECHO MUY BIEN LAS COSAS, ESTOY PREPARADO PARA LO QUE VENGA" 👏#CentralFOX | Miguel Herrera reveló que la gente de Costa Rica lo apoyó lo suficiente tras ser destituido como D.T. de la Roja.



"Por eso me duele no haber conseguido el pase" pic.twitter.com/zuqerZoiv5 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 27, 2025

Miguel Herrera podría dirigir al Atlante

El llamado “Piojo” Herrera tampoco quiso referirse a los rumores que lo colocarían al frente del Atlante en el proyecto para regresar a la Primera División a partir del torneo Apertura 2026, una vez que concluya la justa mundialista que tendrá en México doce partidos programados en los estadios Azteca, BBVA y Akron.

Criticó el papel de jueces de la prensa costarricense

Miguel Herrera tampoco pudo tapar el sol con un dedo respecto a los desencuentros que tuvo con la prensa de Costa Rica y dijo que le puso triste el hecho de que los periodistas de ese país asumieran el rol de juzgadores y no comunicadores.

“Me pone triste de que no hayamos logrado el objetivo, pero siempre hablé de frente y elegí una profesión muy exigente y de pronto me pone triste que los compañeros de los medios de allá en Costa Rica se ponen en el papel de juzgadores y no de analistas. Parecía que estaba en la silla de la inquisición y asumo mi responsabilidad de lo que pasó”.

Del "fuera Piojo" en Costa Rica a fotos en el aeropuerto de México 👀



Así llegó Miguel Herrera al país después de fallar en la clasificación de la selección tica. pic.twitter.com/2hjYmW92fL — Futbol Picante (@futpicante) November 28, 2025

“Como dije desde el principio, yo soy el responsable porque por eso me llevaron y no lo conseguimos, pero el hambre de regresar a dirigir no se me va a quitar, sin duda dejar triste a un país, pero tengo que aprender de esto y aprovechar este aprendizaje”, señaló en la terminal aérea de la CDMX.

